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flyman написав:а тим часом USD TRY 9.95010 гарно пішла ліра, як івно по трубам, тут пишуть, що це добре, можна затаритися за доляри більшою кількістю дешевого йогурта та дорадою. І ВВП Туречиинни стимулюється девалом. Не те що вна неньці
Прикинь!!!
Вопреки прогнозам международных структур, прочащих Турции 9-процентный рост ВВП в 2021 году, мы ожидаем двузначного роста экономики.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023», организованного в четверг медиагруппой Turkuvaz.
Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах.
Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України.
Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».