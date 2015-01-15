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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:12

  Успіх написав:
  akurt написав:Моя фірма продає в місяць в середньому 50 квaртир в Анталії

Ой, що зараз почнеться))
Зараз можна буде перерахувати всіх безробітних волоцюг, які почнуть тут лити свою жовч...
1...2...3...
Почали...:D

Класно я їм правду відкрив - аж самому сподобалося!
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:13

  flyman написав:а тим часом USD TRY 9.95010
гарно пішла ліра, як івно по трубам,
тут пишуть, що це добре, можна затаритися за доляри більшою кількістю дешевого йогурта та дорадою.
І ВВП Туречиинни стимулюється девалом. Не те що вна неньці

Прикинь!!! :roll:
Вопреки прогнозам международных структур, прочащих Турции 9-процентный рост ВВП в 2021 году, мы ожидаем двузначного роста экономики.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023», организованного в четверг медиагруппой Turkuvaz.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:23

нічого собі!!!

Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах.

Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України.

Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».

https://zaxid.net/de_v_ukrayini_krashhe ... t_n1529983
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