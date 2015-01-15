Додано: Чет 11 лис, 2021 11:31

вдало інвестували в нерухомість за кордоном

Комплекс Casa Grande

на виділені мерією гроші

Комплекс CasaMax.

Пропоную повернутися до теми гілки.Гадаю, багатьом форумчанам, які, буде цікавою свіжа інформація про їх інвестиції.(ціна за прайс-листами квартир 1+1 від літа 2019 - повна інфа була на цьому форумі - 60 000 євро, остання з доступних квартир продана посередниками у вересні 2021 за 100 000 євро). Зараз таких квратир в продажі немає. Є в продажі дві дворівневі за ціною в 200 000 євро - на старті продажу були по 108 000 євро, в січні 2021 можна було ще взяти за 150 000 євро).Так ось, комплекс здано в експлуатацію в липні 2021. На сьогодні візуально 80% квартир вже заселені. Нагадаю: всі квартири "під ключ" мішки з цементом тут не тягають, пісок тоннами не завозять, штроби в стінах не випилюють...Вчора(будівництво огорожено парканом із надписом "Мерія району Коньяалти") почалося облаштування прилеглої території та обладнання паркувальних місць для автівок мешканців. Саме зараз - я щойно проходив повз - купа будівельної техніки, вирівнюють грунти. Тут буде ще й парк.Зараз все, що на фото виділене червоним, в будівельних роботах. Вчора мешканців попросили не ставити автівки на грунтових площах ліворуч та по фронту комплекса.Інформація про інвестицію наших форумчан тут:(не реклама - у ЗАБУДОВНИКА КВАРТИР В ПРОДАЖІ НЕМАЄ з весни 2020, окремі "приховані" залишки були в січні 2021, можна не звертатися та не гаяти час).Тут наші форумчани вдало вклалися в декілька квартир.Старт ціни в серпні 2020: 1 300 000 лір - на сьогодні оцінка рієлторів на квартири - 2 300 000 лір.Я можливо, помиляюся, але в комплексі - мабуть - одну з квартир викупив особисто мер Анталії.Інакше я не можу пояснити, як це раптом мерія ТЕРМІНОВО виділила шалену купу грошей, щоби пробити "з нуля" (!!!) через балку - та через зелений масив - нову автодорогу, вже покласти асфальт - прямий вихід прямо від комплекса до швидкісної траси до моря та до траси швидкісного трамвая і головне - до велетенського стадіона Анталії:Фото, яке я зробив на прохання наших форумчан позавчора - в"їзд в підземний паркінг.Паркувальні місця згідно із законом про будівельну галузь надаються Забудовником власнику квартири БЕЗ ДОПЛАТИ.В цьому комплексі - 1 паркувальне місце на 1 квартиру незалежно від кількості кімнат в ній.Очікуваний термін здачі - 15 листопада. Ми були не оглядинах позавчора - гадаю, на пару тижнів затримають та видадуть ключі нашим людям не раніше 1 грудня. Йдуть великі роботи по ландшафту в середині комплекса: зверху є декоративні басейни, основний плавальний басейн, фонтани, баскетбольний майданчик, а в підземному поверсі - критий плавальний басейн та СПА-центр.Всього 10 корпусів на 408 квартир. Кожен корпус складається з дворх башт, з"єднаних переходами - - на кожному поверсі "внутрішньої башти" - 2 квартири 3+1, на кожному поверсі зовнішньої башти - по 3 квартири "2+1".Прогнозована квартплата - 30 (ТРИДЦЯТЬ) євро на місяць з квартири (за площею тут не рахують).(не реклама - у ЗАБУДОВНИКА КВАРТИР В ПРОДАЖІ НЕМАЄ з листопада 2020, можна не звертатися).