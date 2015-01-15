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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:12

  Успіх написав:
  akurt написав:Моя фірма продає в місяць в середньому 50 квaртир в Анталії

Ой, що зараз почнеться))
Зараз можна буде перерахувати всіх безробітних волоцюг, які почнуть тут лити свою жовч...
1...2...3...
Почали...:D

Класно я їм правду відкрив - аж самому сподобалося!
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:13

  flyman написав:а тим часом USD TRY 9.95010
гарно пішла ліра, як івно по трубам,
тут пишуть, що це добре, можна затаритися за доляри більшою кількістю дешевого йогурта та дорадою.
І ВВП Туречиинни стимулюється девалом. Не те що вна неньці

Прикинь!!! :roll:
Вопреки прогнозам международных структур, прочащих Турции 9-процентный рост ВВП в 2021 году, мы ожидаем двузначного роста экономики.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023», организованного в четверг медиагруппой Turkuvaz.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:23

нічого собі!!!

Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах.

Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України.

Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».

https://zaxid.net/de_v_ukrayini_krashhe ... t_n1529983
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:30

  change_pm написав:
Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах.

Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України.

Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».

https://zaxid.net/de_v_ukrayini_krashhe ... t_n1529983

це долярчику буде як бальзам на геморне місце
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:31

Пропоную повернутися до теми гілки.

На вдалого інвестора - і гроші з муніципалітету падають!
Гадаю, багатьом форумчанам, які вдало інвестували в нерухомість за кордоном, буде цікавою свіжа інформація про їх інвестиції.

Комплекс Casa Grande (ціна за прайс-листами квартир 1+1 від літа 2019 - повна інфа була на цьому форумі - 60 000 євро, остання з доступних квартир продана посередниками у вересні 2021 за 100 000 євро). Зараз таких квратир в продажі немає. Є в продажі дві дворівневі за ціною в 200 000 євро - на старті продажу були по 108 000 євро, в січні 2021 можна було ще взяти за 150 000 євро).
Так ось, комплекс здано в експлуатацію в липні 2021. На сьогодні візуально 80% квартир вже заселені. Нагадаю: всі квартири "під ключ" мішки з цементом тут не тягають, пісок тоннами не завозять, штроби в стінах не випилюють...
Вчора на виділені мерією гроші (будівництво огорожено парканом із надписом "Мерія району Коньяалти") почалося облаштування прилеглої території та обладнання паркувальних місць для автівок мешканців. Саме зараз - я щойно проходив повз - купа будівельної техніки, вирівнюють грунти. Тут буде ще й парк.
Зараз все, що на фото виділене червоним, в будівельних роботах. Вчора мешканців попросили не ставити автівки на грунтових площах ліворуч та по фронту комплекса.
Зображення
Інформація про інвестицію наших форумчан тут:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/10896-casa-grande
(не реклама - у ЗАБУДОВНИКА КВАРТИР В ПРОДАЖІ НЕМАЄ з весни 2020, окремі "приховані" залишки були в січні 2021, можна не звертатися та не гаяти час).

Комплекс CasaMax.
Тут наші форумчани вдало вклалися в декілька квартир.
Старт ціни в серпні 2020: 1 300 000 лір - на сьогодні оцінка рієлторів на квартири - 2 300 000 лір.
Я можливо, помиляюся, але в комплексі - мабуть - одну з квартир викупив особисто мер Анталії.
Інакше я не можу пояснити, як це раптом мерія ТЕРМІНОВО виділила шалену купу грошей, щоби пробити "з нуля" (!!!) через балку - та через зелений масив - нову автодорогу, вже покласти асфальт - прямий вихід прямо від комплекса до швидкісної траси до моря та до траси швидкісного трамвая і головне - до велетенського стадіона Анталії:
Зображення
Фото, яке я зробив на прохання наших форумчан позавчора - в"їзд в підземний паркінг.
Зображення
Паркувальні місця згідно із законом про будівельну галузь надаються Забудовником власнику квартири БЕЗ ДОПЛАТИ.
В цьому комплексі - 1 паркувальне місце на 1 квартиру незалежно від кількості кімнат в ній.
Очікуваний термін здачі - 15 листопада. Ми були не оглядинах позавчора - гадаю, на пару тижнів затримають та видадуть ключі нашим людям не раніше 1 грудня. Йдуть великі роботи по ландшафту в середині комплекса: зверху є декоративні басейни, основний плавальний басейн, фонтани, баскетбольний майданчик, а в підземному поверсі - критий плавальний басейн та СПА-центр.
Всього 10 корпусів на 408 квартир. Кожен корпус складається з дворх башт, з"єднаних переходами - - на кожному поверсі "внутрішньої башти" - 2 квартири 3+1, на кожному поверсі зовнішньої башти - по 3 квартири "2+1".
Прогнозована квартплата - 30 (ТРИДЦЯТЬ) євро на місяць з квартири (за площею тут не рахують).
(не реклама - у ЗАБУДОВНИКА КВАРТИР В ПРОДАЖІ НЕМАЄ з листопада 2020, можна не звертатися).

Вдалих інвестицій в нерухомість за кордоном, панове форумчани!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:26

  change_pm написав:
Івано-Франківськ та Львів виявились найбільш вигідними містами для купівлі квартири в новобудовах.

Термін окупності квартири від здачі її в оренду буде найкоротший в порівнянні з іншими містами України.

Найдовше «відбиватиметься» вартість квартири в новобудовах Херсона і Миколаєва – щоб повернути вкладені кошти, в цих містах потрібно буде здавати в оренду майже вдвічі довше. Такі дані випливають з відкритого рейтингу комфортності міст України 2021 року, опублікованого тижневиком «Фокус».

https://zaxid.net/de_v_ukrayini_krashhe ... t_n1529983

Крутяк!👍😀
Закину і я це на свою гілку!😀
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:44

  akurt написав:Паркувальні місця згідно із законом про будівельну галузь надаються Забудовником власнику квартири БЕЗ ДОПЛАТИ.
В цьому комплексі - 1 паркувальне місце на 1 квартиру незалежно від кількості кімнат в ній.
отсюда 2 вопроса:
- можно ли отказаться от паркоместа и получить скидку?
- можно ли продать ненужное паркоместо отдельно от квартиры? (То есть, оформляется ли оно как самостоятельный объект недвижимости)
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