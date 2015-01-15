Именно так - мне даже понравилось: ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ассортимента с уточнением, что в принудительный ассортимент входят:
- входная галерея защиты от дождя длиной примерно 40 метров с декоративными насаждениями;
- декоративный фонтан при входе;
- плавательный бассейн открытый;
- плавательный бассейн закрытый с подогревом;
- СПА-комплекс;
- баскетбольная площадка;
- кафе для проведения мероприятий;
- тренажерный центр;
- кнопка вызова лифта прямо из квартиры;
- кнопка вызова лифта на подземной парковке;
- система "Умный дом";
- кабельное ТВ (бесплатно);
- спутниковое ТВ (бесплатно);
- мебель в мастер-спальне и в санузлах, встроенные шкафы в прихожей, полностью оборудованная бытовой техникой (кроме холодильника и посудомойки) кухня.
- в одном из корпусов - детский сад
(круглое здание справа)
На самом деле никакого принудительного ассортимента нет: в документе на Право собственности указана часть именно Ваша целостного домовладения в долях от целого. Если это не нравится - покупатель просто не покупает. Ищет другой объект. Попроще. Подешевле.
Но я наших людей понимаю: купить в новостройке квартиру и том же доме - паркоместо.
Квартиру отремонтировать под квартирантов. Паркоместо сдать/продать.
Так делают мои друзья сейчас во Львове.
Паркоместо сдали за 80 долларов месяц. Ремонт еще делают.
Салимое забавное связано с цифрой "80" - сосед их спросил почему именно 80 в месяц.
Владелец хмыкнул и сказал: "Ну сам подсчитай: должно "отбиться" за 10 лет!"
ОТ_БИТЬ_СЯ....
P.S. Пане Успіх! я трохи жалкую, що Вам примусово не видали паркомісце. Безкоштовно. Згідно з Законом про будівництво (не підписують проєкт будинка, якщо не будуть передбачені паркомісця для кожної квартири).