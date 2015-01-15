RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:55

  juristkostya написав:если так, то имеем навязывание потребителю принудительного ассортимента.


Именно так - мне даже понравилось: ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ассортимента с уточнением, что в принудительный ассортимент входят:
- входная галерея защиты от дождя длиной примерно 40 метров с декоративными насаждениями;
- декоративный фонтан при входе;
- плавательный бассейн открытый;
- плавательный бассейн закрытый с подогревом;
- СПА-комплекс;
- баскетбольная площадка;
- кафе для проведения мероприятий;
- тренажерный центр;
- кнопка вызова лифта прямо из квартиры;
- кнопка вызова лифта на подземной парковке;
- система "Умный дом";
- кабельное ТВ (бесплатно);
- спутниковое ТВ (бесплатно);
- мебель в мастер-спальне и в санузлах, встроенные шкафы в прихожей, полностью оборудованная бытовой техникой (кроме холодильника и посудомойки) кухня.
- в одном из корпусов - детский сад
(круглое здание справа)
Зображення
На самом деле никакого принудительного ассортимента нет: в документе на Право собственности указана часть именно Ваша целостного домовладения в долях от целого. Если это не нравится - покупатель просто не покупает. Ищет другой объект. Попроще. Подешевле.
Но я наших людей понимаю: купить в новостройке квартиру и том же доме - паркоместо.
Квартиру отремонтировать под квартирантов. Паркоместо сдать/продать.
Так делают мои друзья сейчас во Львове.
Паркоместо сдали за 80 долларов месяц. Ремонт еще делают.
Салимое забавное связано с цифрой "80" - сосед их спросил почему именно 80 в месяц.
Владелец хмыкнул и сказал: "Ну сам подсчитай: должно "отбиться" за 10 лет!"
ОТ_БИТЬ_СЯ....

P.S. Пане Успіх! я трохи жалкую, що Вам примусово не видали паркомісце. Безкоштовно. Згідно з Законом про будівництво (не підписують проєкт будинка, якщо не будуть передбачені паркомісця для кожної квартири).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 лис, 2021 16:10, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:09

То є Львів))

  akurt написав:P.S. Пане Успіх! я трохи жалкую, що Вам примусово не видали паркомісце. Безкоштовно. Згідно з Законом про будівництво (не підписують проєкт будинка, якщо не будуть передбачені паркомісця для кожної квартири)

Пане Акурт!
В місті Лева живуть дуже багаті і дуже-дуже багаті люди :) - які ГОТОВІ за все платити! :)

І які такі паркомісця для кожної квартири? :)
В моєму будинку (АвалонЛайт) 200 квартир, а паркомісць - 88!
То з двох боків будинку - обліплено автіками. Добре хоч, що на газонах не ставлять і на тротуарах! :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 18.03.21
Подякував: 60 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:15

  Успіх написав:В місті Лева живуть дуже багаті і дуже-дуже багаті люди :) - які ГОТОВІ за все платити! :)
І які такі паркомісця для кожної квартири? :)
В моєму будинку (АвалонЛайт) 200 квартир, а паркомісць - 88!
То з двох боків будинку - обліплено автіками. Добре хоч, що на газонах не ставлять і на тротуарах! :)

Ваша правда. Про місто Лева... Кажуть, зараз зручно зробили: щоби людині було зручніше віддавати зароблене - наводиш смартфоном на стовб і відразу гроші списують...
Годину тому спеціально заміряв відстань від мого будинка в Анталії до БЕЗКОШТОВНОЇ З ОСВІТЛЕННЯМ ВНОЧІ відкритої парковки, яку влаштував в позаминулому році муніципалітет: 100 (сто) метрів. Я її майже всю бачу з балкона.
Став авто - не хочу. Ставлять. Зайнято вночі 1/3...1/2 площі. Вдень зазвичай така вільна, що діти катаються на роверах або грають у м"яч. За якомось там графіком проходить машина-пилосос.
Асфальтована розмічена. Безкоштовна. Площа орієнтовно 50х70 м.
Мене найбільше - як зробили - дивував асфальт - ну ось так зроблено, що в дощ і крапля води не затримується...
Безкоштовна КРИТА (КРИТА!!!!) парковка від мене далеко - пішки йти хвилин 15...20.
Якщо по прямій міряти - то 950 м. Безкоштовна. Крита.
Ось фото з Google :
Зображення
Розміри по мапам Гугл 55х75 м або 41 сотка.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Если это не нравится - покупатель просто не покупает. Ищет другой объект. Попроще

да?
А я вот другое слышал. Не могу только вспомнить, от кого, но суть такова, что новострой без принудительного паркинга невозможен:
  akurt написав:Паркувальні місця згідно із законом про будівельну галузь надаються
juristkostya
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:45

  juristkostya написав:
  akurt написав:Если это не нравится - покупатель просто не покупает. Ищет другой объект. Попроще

да?
А я вот другое слышал. Не могу только вспомнить, от кого, но суть такова, что новострой без принудительного паркинга невозможен:
  akurt написав:Паркувальні місця згідно із законом про будівельну галузь надаються

Зрозумійте, що п.Акурт - нерезидент. Не громадянин Туреччини. Він не знає турецької мови і більшості законів і правил.
Крім того, він не є чесною людиною. :mrgreen:
Тобто цінність його як інформатора, як знавця - близька до нуля.
Він, скоріше за все, не знає, що Вам відповісти.
Але буде стояти на своєму.
Типу, їксперт. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22415
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:53

Навіть сьогодні - не буду говорити на ніч глядячі - хто - плакав та жалівся, що курс ліра/доллар стрибнув до відмітки майже "10". Правда, було 9,97. І то для нього, який ніколи (!!!) в житті - це останні майже 100-річчя - не тримав у руках турецьку ліру, але то - на його думку - повторюю - ніколи в житті не тримав не тільки турецьку ліру, а й грунт з планети Марс - дуже погано. Ну дуже погано... Грунт з планети Марс його сильно дратує...

Я подумав: навіщо я буду розказувати вже 100500-ий раз, що для іноземця це - 10 лір за долар - то іменини серця.
Я зроблю простіше.
10 листопада - тобто вчора - в газетах було попередження-повідомлення такого змісту:
Было решено снизить цену на бензин на 32 коруша, начиная с полуночи сегодня.
Посилання дам нижче, але головна цитата така: уважно - я Вас дуже прошу - уважно - читати абзац 2:
"В связи с повышением курса доллара и цены на нефть на этот раз вводится скидка на бензин..."
Повтороюю ще раз:
"В связи с повышением курса доллара и цены на нефть на этот раз действует скидка на бензин..." На 0,32 ліри або приблизно на 1 гривню з ночі 10/11 листопада банзин став ДЕШЕВШИМ. У зв"язку із "В связи с повышением курса доллара" ....
Посилання: https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/b ... r-6759919/

Ввечері сьогодні - їхавши на ровері - особисто перевірив та підтверджую:
на частині АЗС вартість пального знижена до 8,07 ліри за літр А95.
На інших - Брітіш Петролєум!!!!! - з 8,70 до 8,38 ліри за літр.
Знизили із-за - увага - Ви ж уважно читали? - "В связи с повышением курса доллара"...
Тепер рахуємо:
- гривня/долар 26,14
- ліра/доллар 9,97
- гривня/ліра 26,14/9,97=2,622
Мінімальна вартість пального - бензин А95: 8,07х2,622=21,16 гривні за літр.
Максимальна вартість пального - бензин А95: 8,38х2,622=21,97 гривні за 1 літр.
Подзвонив приятелю в Кременчук: він сказав, що на 1000 гривень залив 30 літрів.
Я на 1000 гривень заправив 1000/21,97=45 літрів бензину А95. Всього в 1,5 рази більше.
Іменини серця.
А деякі несознательніє граждан'є розказують, що якщо ти маєш прибуток в гривні/доларі/євро то то дужЕ дужЕ дужЕ погано...
Все питання в тому, де витрачати...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:40

Розповіді про "дешевий" бензин і дешевий йогурт в Туреччині - викликають лише сміх.
Головне, що останній - не став колом в горлянці(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22415
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 367368369370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 835, 836, 837
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8366 1146183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 14:59
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105007
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.