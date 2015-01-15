Додано: Чет 11 лис, 2021 15:55

juristkostya написав: если так, то имеем навязывание потребителю принудительного ассортимента. если так, то имеем навязывание потребителю принудительного ассортимента.

Именно так - мне даже понравилось:с уточнением, что в принудительный ассортимент входят:- входная галерея защиты от дождя длиной примерно 40 метров с декоративными насаждениями;- декоративный фонтан при входе;- плавательный бассейн открытый;- плавательный бассейн закрытый с подогревом;- СПА-комплекс;- баскетбольная площадка;- кафе для проведения мероприятий;- тренажерный центр;- кнопка вызова лифта прямо из квартиры;- кнопка вызова лифта на подземной парковке;- система "Умный дом";- кабельное ТВ (бесплатно);- спутниковое ТВ (бесплатно);- мебель в мастер-спальне и в санузлах, встроенные шкафы в прихожей, полностью оборудованная бытовой техникой (кроме холодильника и посудомойки) кухня.- в одном из корпусов - детский сад(круглое здание справа)На самом деле никакого принудительного ассортимента нет: в документе на Право собственности указана часть именно Ваша целостного домовладения в долях от целого. Если это не нравится - покупатель просто не покупает. Ищет другой объект. Попроще. Подешевле.Но я наших людей понимаю: купить в новостройке квартиру и том же доме - паркоместо.Квартиру отремонтировать под квартирантов. Паркоместо сдать/продать.Так делают мои друзья сейчас во Львове.Паркоместо сдали за 80 долларов месяц. Ремонт еще делают.Салимое забавное связано с цифрой "80" - сосед их спросил почему именно 80 в месяц.Владелец хмыкнул и сказал: "Ну сам подсчитай: должно "отбиться" за 10 лет!"ОТ_БИТЬ_СЯ....Пане! я трохи жалкую, що Вам примусово не видали паркомісце. Безкоштовно. Згідно з Законом про будівництво (не підписують проєкт будинка, якщо не будуть передбачені паркомісця для кожної квартири).