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juristkostya написав:если так, то имеем навязывание потребителю принудительного ассортимента.
Именно так - мне даже понравилось: ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ассортимента.
На самом деле никакого принудительного ассортимента нет: в документе на Право собственности указана часть именно Ваша целостного домовладения в долях от целого. Если это не нравится - покупатель просто не покупает. Ищет другой объект. Попроще. Подешевле. Но я наших людей понимаю: купить в новостройке квартиру и том же доме - паркоместо. Квартиру отремонтировать под квартирантов. Паркоместо сдать/продать. Так делают мои друзья сейчас во Львове. Паркоместо сдали за 80 долларов месяц. Ремонт еще делают. Салимое забавное связано с цифрой "80" - сосед их спросил почему именно 80 в месяц. Владелец хмыкнул и сказал: "Ну сам подсчитай: должно "отбиться" за 10 лет!" ОТ_БИТЬ_СЯ....
P.S. Пане Успіх! я трохи жалкую, що Вам примусово не видали паркомісце. Безкоштовно. Згідно з Законом про будівництво (не підписують проєкт будинка, якщо не будуть передбачені паркомісця для кожної квартири).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 лис, 2021 19:04, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:P.S. Пане Успіх! я трохи жалкую, що Вам примусово не видали паркомісце. Безкоштовно. Згідно з Законом про будівництво (не підписують проєкт будинка, якщо не будуть передбачені паркомісця для кожної квартири)
Пане Акурт! В місті Лева живуть дуже багаті і дуже-дуже багаті люди - які ГОТОВІ за все платити!
І які такі паркомісця для кожної квартири? В моєму будинку (АвалонЛайт) 200 квартир, а паркомісць - 88! То з двох боків будинку - обліплено автіками. Добре хоч, що на газонах не ставлять і на тротуарах!
Успіх написав:В місті Лева живуть дуже багаті і дуже-дуже багаті люди - які ГОТОВІ за все платити! І які такі паркомісця для кожної квартири? В моєму будинку (АвалонЛайт) 200 квартир, а паркомісць - 88! То з двох боків будинку - обліплено автіками. Добре хоч, що на газонах не ставлять і на тротуарах!
Ваша правда. Про місто Лева... Кажуть, зараз зручно зробили: щоби людині було зручніше віддавати зароблене - наводиш смартфоном на стовб і відразу гроші списують... Годину тому спеціально заміряв відстань від мого будинка в Анталії до БЕЗКОШТОВНОЇ З ОСВІТЛЕННЯМ ВНОЧІ відкритої парковки, яку влаштував в позаминулому році муніципалітет: 100 (сто) метрів. Я її майже всю бачу з балкона. Став авто - не хочу. Ставлять. Зайнято вночі 1/3...1/2 площі. Вдень зазвичай така вільна, що діти катаються на роверах або грають у м"яч. За якомось там графіком проходить машина-пилосос. Асфальтована розмічена. Безкоштовна. Площа орієнтовно 50х70 м. Мене найбільше - як зробили - дивував асфальт - ну ось так зроблено, що в дощ і крапля води не затримується... Безкоштовна КРИТА (КРИТА!!!!) парковка від мене далеко - пішки йти хвилин 15...20. Якщо по прямій міряти - то 950 м. Безкоштовна. Крита. Ось фото з Google : Розміри по мапам Гугл 55х75 м або 41 сотка.
akurt написав:Если это не нравится - покупатель просто не покупает. Ищет другой объект. Попроще
да? А я вот другое слышал. Не могу только вспомнить, от кого, но суть такова, что новострой без принудительного паркинга невозможен:
akurt написав:Паркувальні місця згідно із законом про будівельну галузь надаються
Зрозумійте, що п.Акурт - нерезидент. Не громадянин Туреччини. Він не знає турецької мови і більшості законів і правил. Крім того, він не є чесною людиною. Тобто цінність його як інформатора, як знавця - близька до нуля. Він, скоріше за все, не знає, що Вам відповісти. Але буде стояти на своєму. Типу, їксперт.
Навіть сьогодні - не буду говорити на ніч глядячі - хто - плакав та жалівся, що курс ліра/доллар стрибнув до відмітки майже "10". Правда, було 9,97. І то для нього, який ніколи (!!!) в житті - це останні майже 100-річчя - не тримав у руках турецьку ліру, але то - на його думку - повторюю - ніколи в житті не тримав не тільки турецьку ліру, а й грунт з планети Марс - дуже погано. Ну дуже погано... Грунт з планети Марс його сильно дратує...
Я подумав: навіщо я буду розказувати вже 100500-ий раз, що для іноземця це - 10 лір за долар - то іменини серця. Я зроблю простіше. 10 листопада - тобто вчора - в газетах було попередження-повідомлення такого змісту: Было решено снизить цену на бензин на 32 коруша, начиная с полуночи сегодня. Посилання дам нижче, але головна цитата така: уважно - я Вас дуже прошу - уважно - читати абзац 2: "В связи с повышением курса доллара и цены на нефть на этот раз вводится скидка на бензин..." Повтороюю ще раз: "В связи с повышением курса доллара и цены на нефть на этот раз действует скидка на бензин..." На 0,32 ліри або приблизно на 1 гривню з ночі 10/11 листопада банзин став ДЕШЕВШИМ. У зв"язку із "В связи с повышением курса доллара" .... Посилання: https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/b ... r-6759919/
Ввечері сьогодні - їхавши на ровері - особисто перевірив та підтверджую: на частині АЗС вартість пального знижена до 8,07 ліри за літр А95. На інших - Брітіш Петролєум!!!!! - з 8,70 до 8,38 ліри за літр. Знизили із-за - увага - Ви ж уважно читали? - "В связи с повышением курса доллара"... Тепер рахуємо: - гривня/долар 26,14 - ліра/доллар 9,97 - гривня/ліра 26,14/9,97=2,622 Мінімальна вартість пального - бензин А95: 8,07х2,622=21,16 гривні за літр. Максимальна вартість пального - бензин А95: 8,38х2,622=21,97 гривні за 1 літр. Подзвонив приятелю в Кременчук: він сказав, що на 1000 гривень залив 30 літрів. Я на 1000 гривень заправив 1000/21,97=45 літрів бензину А95. Всього в 1,5 рази більше. Іменини серця. А деякі несознательніє граждан'є розказують, що якщо ти маєш прибуток в гривні/доларі/євро то то дужЕ дужЕ дужЕ погано... Все питання в тому, де витрачати...
akurt написав:Навіть сьогодні - не буду говорити на ніч глядячі - хто - плакав та жалівся, що курс ліра/доллар стрибнув до відмітки майже "10". Правда, було 9,97. І то для нього, який ніколи (!!!) в житті - це останні майже 100-річчя - не тримав у руках турецьку ліру, але то - на його думку - повторюю - ніколи в житті не тримав не тільки турецьку ліру, а й грунт з планети Марс - дуже погано. Ну дуже погано... Грунт з планети Марс його сильно дратує...
Я подумав: навіщо я буду розказувати вже 100500-ий раз, що для іноземця це - 10 лір за долар - то іменини серця. Я зроблю простіше. 10 листопада - тобто вчора - в газетах було попередження-повідомлення такого змісту: Было решено снизить цену на бензин на 32 коруша, начиная с полуночи сегодня. Посилання дам нижче, але головна цитата така: уважно - я Вас дуже прошу - уважно - читати абзац 2: "В связи с повышением курса доллара и цены на нефть на этот раз вводится скидка на бензин..." Повтороюю ще раз: "В связи с повышением курса доллара и цены на нефть на этот раз действует скидка на бензин..." На 0,32 ліри або приблизно на 1 гривню з ночі 10/11 листопада банзин став ДЕШЕВШИМ. У зв"язку із "В связи с повышением курса доллара" .... Посилання: https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/b ... r-6759919/
Ввечері сьогодні - їхавши на ровері - особисто перевірив та підтверджую: на частині АЗС вартість пального знижена до 8,07 ліри за літр А95. На інших - Брітіш Петролєум!!!!! - з 8,70 до 8,38 ліри за літр. Знизили із-за - увага - Ви ж уважно читали? - "В связи с повышением курса доллара"... Тепер рахуємо: - гривня/долар 26,14 - ліра/доллар 9,97 - гривня/ліра 26,14/9,97=2,622 Мінімальна вартість пального - бензин А95: 8,07х2,622=21,16 гривні за літр. Максимальна вартість пального - бензин А95: 8,38х2,622=21,97 гривні за 1 літр. Подзвонив приятелю в Кременчук: він сказав, що на 1000 гривень залив 30 літрів. Я на 1000 гривень заправив 1000/21,97=45 літрів бензину А95. Всього в 1,5 рази більше. Іменини серця. А деякі несознательніє граждан'є розказують, що якщо ти маєш прибуток в гривні/доларі/євро то то дужЕ дужЕ дужЕ погано... Все питання в тому, де витрачати...
У нас все сироты в основе своей на газе ездят. А тут профит никакой. У нас газ от 17 до 19 грн в Турции 17-18.5 грн на сегодня.
Газ для авто подорожал за последнее время - сейчас, кажется 6,25 лиры или 16,60 гривны. В Турции авто на газе - большая редкость, как правило, на АЗС у газовой колонки вы не увидите ни одного авто. Переделка на газ не актуальна. Зато очень популярны авто с дизельными двигателями.