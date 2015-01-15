Додано: Чет 11 лис, 2021 16:53

Грунт з планети Марс його сильно дратує...

Навіть сьогодні - не буду говорити на ніч глядячі - хто - плакав та жалівся, що курс ліра/доллар стрибнув до відмітки майже "10". Правда, було 9,97. І то для нього, який ніколи (!!!) в житті - це останні майже 100-річчя - не тримав у руках турецьку ліру, але то - на його думку - повторюю - ніколи в житті не тримав не тільки турецьку ліру, а й грунт з планети Марс - дуже погано. Ну дуже погано...Я подумав: навіщо я буду розказувати вже 100500-ий раз, що для іноземця це -Я зроблю простіше.10 листопада - тобто вчора - в газетах було попередження-повідомлення такого змісту:Посилання дам нижче, але головна цитата така: уважно - я Вас дуже прошу - уважно - читати абзац 2:и цены на нефть на этот раз вводитсяна бензин..."Повтороюю ще раз:доллара и цены на нефть на этот раз действуетна бензин..." На 0,32 ліри або приблизно на 1 гривню з ночі 10/11 листопада банзин став ДЕШЕВШИМ. У зв"язку із "В связи с повышением курса доллара" ....Посилання:Ввечері сьогодні - їхавши на ровері - особисто перевірив та підтверджую:на частині АЗС вартість пального знижена до 8,07 ліри за літр А95.На інших - Брітіш Петролєум!!!!! - з 8,70 до 8,38 ліри за літр.Знизили із-за - увага - Ви ж уважно читали? - ""...Тепер рахуємо:- гривня/долар 26,14- ліра/доллар 9,97- гривня/ліра 26,14/9,97=2,622Мінімальна вартість пального - бензин А95: 8,07х2,622=гривні за літр.Максимальна вартість пального - бензин А95: 8,38х2,622=гривні за 1 літр.Подзвонив приятелю в Кременчук: він сказав, що на 1000 гривень заливлітрів.Я на 1000 гривень заправив 1000/21,97=літрів бензину А95.Іменини серця.А деякі несознательніє граждан'є розказують, що якщо ти маєш прибуток в гривні/доларі/євро то то дужЕ дужЕ дужЕ погано...Все питання в тому, де витрачати...