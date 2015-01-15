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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 368369370371
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

отлично снизили, до 8.07, просто празник! особенно если учитывать, что год назад цена была 6.30. Но, видимо, что то на заправках ошиблись - по информации пана акурта, цены в турции при падении курса лиры не растут, и можно отлично смаковать сибасом за проценты с депозита в лире, открытого год назад по 7.50 по совету пана акурта.
DmitryK
 
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