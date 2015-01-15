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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:12
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
отлично снизили, до 8.07, просто празник! особенно если учитывать, что год назад цена была 6.30. Но, видимо, что то на заправках ошиблись - по информации пана акурта, цены в турции при падении курса лиры не растут, и можно отлично смаковать сибасом за проценты с депозита в лире, открытого год назад по 7.50 по совету пана акурта.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:04
Субъективные оценки, как всегда, поверхностны.
Объективно же, по доле автопарка на газу Турция один из мировых лидеров, порядка 1/3 автопарка газированы.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10
+1)
п.Акурт визнав, що працює ріелтором за наймом.
Метушлива робота, нічого сказати.
Зрозуміло, навіщо йому дешева солярка - треба клієнтів возити по задворкам Анталії, показувати новобуди на пустищах і розказувати, як тут буде гарно через 10 років.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 лис, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:14
Конечно, субъективные.
Я сужу по тому, что вижу: реально я не вижу, чтобы кто-то газом заправлялся.
Так что реально субъективно...
НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ - ПРОСТО DmitryK еще не купил калькулятор: на сегодня бензин в Турции самый дешевый в Европе:
1 литр А95 - не разбавленного ослиной мочой и с доливом - стоит 8,07 лиры за 1 литр (это в курортной Анталии - в центре страны, в столице и в Стамбуле еще дешевле) или 8,07/9,95=0,811$ за 1 литр.
Так, берем калькулятор: 0,811х26,11 (ой и прав был Успіх, когда написал, что к Новому году будут сливать баксы по 25)=21,175 гривен за 1 литр.
Говорил я еще 3 года назад: КОЛОТИТЬ БАБЛО И БАБУЛЕТЫ надо в УКРАИНЕ, а тратить их не в Украине.
Упорно не слушали. А виноват я...
Сегодня в Анталию из Мариуполя приезжает на своем авто приятель - будет здесь работать тренером по большому теннису - спрошу по какой цене он заправлялся в Румынии и в Болгарии.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:46
Це той, якому треба електрика увечері??? а в Маріуполі її - за словами п.Акурта - немає????
Турки - офігенні тенісісти????
Завойовують кубок кубків???
Інформація схожа на чергову порцію локшини, на вуха довірливих читачів.
Відомий безробітний, який мешкає в ірпіньському напівпідвалі - живе на 100 дол/міс. І добре себе почуває. В Туреччині - такий фокус не пройде.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:11
Ех, добре пану Франту: за останні 10 років - як кинув торгувати "справжніми золотими зливками" біля метро "Житомирська" - нікуди не виїжджав далі лівого берега Дніпра в Києві...
В бензобаку ще бензин, куплений по 9,88 гривень за 1 літру...
Доллар тоді був по 7,978...
Бензин - по 9,88/7,978=1,238$ за 1 літру...
Зберіг бакси... Везе ж людям...
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:23
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
если методика даёт такое искажённое понимание реальности - надо менять или методику, или реальность Я бы начал с методики.
какой-то сложный способ....
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:33
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