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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 368369370371
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

отлично снизили, до 8.07, просто празник! особенно если учитывать, что год назад цена была 6.30. Но, видимо, что то на заправках ошиблись - по информации пана акурта, цены в турции при падении курса лиры не растут, и можно отлично смаковать сибасом за проценты с депозита в лире, открытого год назад по 7.50 по совету пана акурта.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:04

  akurt написав:Газ для авто подорожал за последнее время - сейчас, кажется 6,25 лиры или 16,60-17,00 гривны.
В Турции авто на газе - большая редкость, как правило, на АЗС у газовой колонки вы не увидите ни одного авто. Переделка на газ не актуальна. Я вот подумал, что за последний месяц я точно не видел ни одного авто, которое бы заправлялось газом.

Субъективные оценки, как всегда, поверхностны.
Объективно же, по доле автопарка на газу Турция один из мировых лидеров, порядка 1/3 автопарка газированы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10

  akurt написав:в мене робота є.
Моя фірма продає в місяць в середньому 50 квaртир в Анталії, з них 20-25 відсотків - нашим форумчанам.

+1)
п.Акурт визнав, що працює ріелтором за наймом.
Метушлива робота, нічого сказати.
Зрозуміло, навіщо йому дешева солярка - треба клієнтів возити по задворкам Анталії, показувати новобуди на пустищах і розказувати, як тут буде гарно через 10 років. :wink:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 лис, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:14

  juristkostya написав:Субъективные оценки, как всегда, поверхностны.
Объективно же, по доле автопарка на газу Турция один из мировых лидеров, порядка 1/3 автопарка газированы.

Конечно, субъективные.
Я сужу по тому, что вижу: реально я не вижу, чтобы кто-то газом заправлялся.
Так что реально субъективно...
НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ - ПРОСТО DmitryK еще не купил калькулятор: на сегодня бензин в Турции самый дешевый в Европе:
1 литр А95 - не разбавленного ослиной мочой и с доливом - стоит 8,07 лиры за 1 литр (это в курортной Анталии - в центре страны, в столице и в Стамбуле еще дешевле) или 8,07/9,95=0,811$ за 1 литр.
Так, берем калькулятор: 0,811х26,11 (ой и прав был Успіх, когда написал, что к Новому году будут сливать баксы по 25)=21,175 гривен за 1 литр.
Говорил я еще 3 года назад: КОЛОТИТЬ БАБЛО И БАБУЛЕТЫ надо в УКРАИНЕ, а тратить их не в Украине.
Упорно не слушали. А виноват я...
Сегодня в Анталию из Мариуполя приезжает на своем авто приятель - будет здесь работать тренером по большому теннису - спрошу по какой цене он заправлялся в Румынии и в Болгарии.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:46

  akurt написав:Сегодня в Анталию из Мариуполя приезжает на своем авто приятель - будет здесь работать тренером по большому теннис

Це той, якому треба електрика увечері??? а в Маріуполі її - за словами п.Акурта - немає????
Турки - офігенні тенісісти????
Завойовують кубок кубків???

Інформація схожа на чергову порцію локшини, на вуха довірливих читачів.

  akurt написав:Говорил я еще 3 года назад: КОЛОТИТЬ БАБЛО И БАБУЛЕТЫ надо в УКРАИНЕ, а тратить их не в Украине.

Відомий безробітний, який мешкає в ірпіньському напівпідвалі - живе на 100 дол/міс. І добре себе почуває. В Туреччині - такий фокус не пройде. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:11

Ех, добре пану Франту: за останні 10 років - як кинув торгувати "справжніми золотими зливками" біля метро "Житомирська" - нікуди не виїжджав далі лівого берега Дніпра в Києві...
В бензобаку ще бензин, куплений по 9,88 гривень за 1 літру...
Доллар тоді був по 7,978...
Бензин - по 9,88/7,978=1,238$ за 1 літру...
Зберіг бакси... Везе ж людям...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Я сужу по тому, что вижу: реально я не вижу, чтобы кто-то газом заправлялся.
Так что реально субъективно...

если методика даёт такое искажённое понимание реальности - надо менять или методику, или реальность :-) Я бы начал с методики.

  akurt написав:спрошу по какой цене он заправлялся в Румынии и в Болгарии.

какой-то сложный способ....
https://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:33

  Frant написав:
  akurt написав:Сегодня в Анталию из Мариуполя приезжает на своем авто приятель - будет здесь работать тренером по большому теннис

Це той, якому треба електрика увечері??? а в Маріуполі її - за словами п.Акурта - немає????
Турки - офігенні тенісісти????
Завойовують кубок кубків???

Інформація схожа на чергову порцію локшини, на вуха довірливих читачів.

  akurt написав:Говорил я еще 3 года назад: КОЛОТИТЬ БАБЛО И БАБУЛЕТЫ надо в УКРАИНЕ, а тратить их не в Украине.

Відомий безробітний, який мешкає в ірпіньському напівпідвалі - живе на 100 дол/міс. І добре себе почуває. В Туреччині - такий фокус не пройде. :mrgreen:

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flyman
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  #<1 ... 368369370371
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