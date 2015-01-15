Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:14

juristkostya написав: Субъективные оценки, как всегда, поверхностны.

Объективно же, по доле автопарка на газу Турция один из мировых лидеров, порядка 1/3 автопарка газированы. Субъективные оценки, как всегда, поверхностны.Объективно же, по доле автопарка на газу Турция один из мировых лидеров, порядка 1/3 автопарка газированы.

Конечно, субъективные.Я сужу по тому, что вижу: реально я не вижу, чтобы кто-то газом заправлялся.Так что реально субъективно...НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ - ПРОСТОеще не купил калькулятор: на сегодня бензин в Турции самый дешевый в Европе:1 литр А95 - не разбавленного ослиной мочой и с доливом - стоит 8,07 лиры за 1 литр (это в курортной Анталии - в центре страны, в столице и в Стамбуле еще дешевле) или 8,07/9,95=0,811$ за 1 литр.Так, берем калькулятор: 0,811х26,11 (ой и прав был, когда написал, что к Новому году будут сливать баксы по 25)=Говорил я еще 3 года назад: КОЛОТИТЬ БАБЛО И БАБУЛЕТЫ надо в УКРАИНЕ, а тратить их не в Украине.Упорно не слушали. А виноват я...Сегодня в Анталию из Мариуполя приезжает на своем авто приятель - будет здесь работать тренером по большому теннису - спрошу по какой цене он заправлялся в Румынии и в Болгарии.