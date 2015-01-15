пейсатєль-хвантазьор забув ще добавити: "без повітря"
Ви тільки що прочитали короткий нарис про життя на анталійському дні (в прямому і переносному значенні) ціанобактерій родини акуртових (Cyanobacteria akurtus), нажаль, токсичних.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:34
пейсатєль-хвантазьор забув ще добавити: "без повітря"
Ви тільки що прочитали короткий нарис про життя на анталійському дні (в прямому і переносному значенні) ціанобактерій родини акуртових (Cyanobacteria akurtus), нажаль, токсичних.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 лис, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:54
Що це Ви такі хитромудрі речення придумали - і Панас Мирний, і його брат Іван Білик - позаздрили б стилю - нервуєтеся?
Я навпаки Вас підтримую в економному способі життя - це, як я розумію, підготовка до відбуття в небуття на Філіппінах?
До речі, а Ви знаєтие, що з Києва є чартери в Португалію? Якісь смішні ціни...
Може варто злітати помацати та подивится - провести в Португалії РЕКОГНОСЦИРОВКУ НА МІСЦІ.
Гадаю всім би - про нерухомість - було цікаво... "З перших рук"...
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:56
Та треба, бо щось мені the вже починає в"їдатися в печінки, думаю як би то спекатися цього.
Аби там знову не попасти до лап тотальної вакцинації та обмеження свобод.
Так що тре добре обміркувати точку призначення.
Може і Болгарія. Там вільнолюди якби ще.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 лис, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:56
Погана видумка. Два бали.
Акурт, після переїзду з Львова в Анталію - Ваші оповіданнячка - нічого не варті.
У Львові - Ви добре писали. Я донині інколи перечитую львівську гілку з вашими творами.
Чомусь зараз у Вас пропало натхнення.
Можливо, ріелторська метушня - заважає писати????
Найміть грамотного талановитого молодого письменника.
Най дистанційно старається.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 12 лис, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02
Думаю, що нема румуньского пива.
А бухло в Туреччини так собі. А якісне пан письменник не може дозволити.
Тому переходить до опису жителів дна морського: Губки Боба і приятелів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:05
В мене враження, що Ви весь час запізнюєтеся...
Болгарія
Режим тимчасового в’їзду
Відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я Болгарії №РД-01-874 від 26.10.2021 Україна внесена до країн червоної зони.
"З 30 жовтня 2021 р. на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей після пред’явлення дійсного цифрового COVID сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, з одночасним наданням негативного результату PCR-тесту на COVID-19, який зроблено за 72 години до в’їзду в країну та сертифіковано дійсним цифровим COVID сертифікатом ЄС, або аналогічного документу, що містить ті самі дані, що й дійсний цифровий COVID сертифікат ЄС про тестування."
Болгарія Вам "не світить". Тока Філіппіни...
До 30 листопада ще можна в"їхати українцю в Португалію...
А, ні не получиться, членів секти антивакцинаторів не пускають...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 лис, 2021 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:07
Мені не горить прямо тепер. Можу почекати до весни або літа. Цікавить довготривала перспектива. Так щоб з наступним сезоном ГРВЗ можна було чкурнути подалі від the піаністів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:09
В мене точно є - я точно знаю - дар передбачення.
Я точно знаю, що чекати Ви будете до 30 травня 2042 року.
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