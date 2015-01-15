Мілко не мілко..
Я написав експромт про те, що могло би бути, якщо хоч колись би думали головою.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:14
Мілко не мілко..
Я написав експромт про те, що могло би бути, якщо хоч колись би думали головою.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 лис, 2021 13:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:20
Можете добре писати, якщо хочете.
"С чувством, с толком, с расстановкой".
Головне - не поспішати. Писати вдумливо.
Йти до своєї мети, як непохитний і впевнений в своїй правоті самурай
Хороших письменників меньше, ніж поганеньких ріелторів.
В Анталії гроші ніхто не заробляє. Хіба що будівельні фірми, ріелтори та власники готелів.
Решта - лише витрачає гроші, зароблені в інших місцях. Це ж курорт, а не завод.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:43
"Письменник" має на увазі, що хлопи з ноутбуками не мерзнуть в українських смт. в холодних хатах, а на зиму перебираються до теплої Анталії і звідти "працюють" на заморського чи українського дядю.
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