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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:14

Мілко не мілко..
Я написав експромт про те, що могло би бути, якщо хоч колись би думали головою.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 лис, 2021 13:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:20

Можете добре писати, якщо хочете.
"С чувством, с толком, с расстановкой".
Головне - не поспішати. Писати вдумливо.
Йти до своєї мети, як непохитний і впевнений в своїй правоті самурай
Хороших письменників меньше, ніж поганеньких ріелторів. :wink:

  akurt написав:для забезпечення комфортної віддаленої роботи за фахом із зарплатнею приблизно 2 000 доларів США на місяць (ну як заробляють тут всі наші хлопці.

В Анталії гроші ніхто не заробляє. Хіба що будівельні фірми, ріелтори та власники готелів.
Решта - лише витрачає гроші, зароблені в інших місцях. Це ж курорт, а не завод. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:43

  Frant написав:Можете добре писати, якщо хочете.
"С чувством, с толком, с расстановкой".
Головне - не поспішати. Писати вдумливо.
Йти до своєї мети, як непохитний і впевнений в своїй правоті самурай
Хороших письменників меньше, ніж поганеньких ріелторів. :wink:

  akurt написав:для забезпечення комфортної віддаленої роботи за фахом із зарплатнею приблизно 2 000 доларів США на місяць (ну як заробляють тут всі наші хлопці.

В Анталії гроші ніхто не заробляє. Хіба що будівельні фірми, ріелтори та власники готелів.
Решта - лише витрачає гроші, зароблені в інших місцях. Це ж курорт, а не завод. :mrgreen:

"Письменник" має на увазі, що хлопи з ноутбуками не мерзнуть в українських смт. в холодних хатах, а на зиму перебираються до теплої Анталії і звідти "працюють" на заморського чи українського дядю. А мертвих американських президентів витягують з карткових рахунків через турецькі банки/банкомати, поки ще султан не заборонив.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:55

Панове форумчани-бізнесмени.
Можливо, Вас зацікавить.
Перед цим повідомлю, що в лютому. 2022 планується підписати Договір між Україною та Туреччиною про створення «Зони вільної торгівлі».
Тепер читаємо:

Онлайн-зустріч з Послом України в Турецькій Республіці Василем Боднаром.
Тема заходу – «Вихід на ринок та особливості ведення бізнесу в Туреччині».

#нові_можливості_для_експорту

Цільова аудиторія: компанії м. Львова та регіону, зацікавлені в експорті до Туреччини
Коли: середа, 24 листопада 2021 року, 14.00-16.00 год.
Місце: платформа ZOOM
Вартість: безкоштовно
Посилання на ZOOM-зустріч та програма заходу будуть надіслані зареєстрованим учасникам додатково.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Абсолютно не интересует ни методика, ни статистика.
Это как раз очевидно. Поскольку, если б вы владели темой, вы бы не делали этих нелепых заявлений, что в Турции никто не пользуется автогазом.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Лучшие ученые и инженеры создавали двигатель, по МЕТОДИКАМ его испытывали, добивались оптимальных параметров.
А потом дядя Вася или дядя Петя всунули в багажник баллон с газом протянули метры трубок и все методики лучших инженеров улетучились.
Та ладно, ладно, угомонитесь.
Я уже понял, что о существовании ЗАВОДСКИХ модификаций автомобилей на газу от ведущих немецких, французских, корейских и пр автозаводов вы не в курсе.
juristkostya
 
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