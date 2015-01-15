Мілко не мілко..
Я написав експромт про те, що могло би бути, якщо хоч колись би думали головою.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:14
Мілко не мілко..
Я написав експромт про те, що могло би бути, якщо хоч колись би думали головою.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 лис, 2021 13:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:20
Можете добре писати, якщо хочете.
"С чувством, с толком, с расстановкой".
Головне - не поспішати. Писати вдумливо.
Йти до своєї мети, як непохитний і впевнений в своїй правоті самурай
Хороших письменників меньше, ніж поганеньких ріелторів.
В Анталії гроші ніхто не заробляє. Хіба що будівельні фірми, ріелтори та власники готелів.
Решта - лише витрачає гроші, зароблені в інших місцях. Це ж курорт, а не завод.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:43
"Письменник" має на увазі, що хлопи з ноутбуками не мерзнуть в українських смт. в холодних хатах, а на зиму перебираються до теплої Анталії і звідти "працюють" на заморського чи українського дядю. А мертвих американських президентів витягують з карткових рахунків через турецькі банки/банкомати, поки ще султан не заборонив.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:55
Панове форумчани-бізнесмени.
Можливо, Вас зацікавить.
Перед цим повідомлю, що в лютому. 2022 планується підписати Договір між Україною та Туреччиною про створення «Зони вільної торгівлі».
Тепер читаємо:
Онлайн-зустріч з Послом України в Турецькій Республіці Василем Боднаром.
Тема заходу – «Вихід на ринок та особливості ведення бізнесу в Туреччині».
#нові_можливості_для_експорту
Цільова аудиторія: компанії м. Львова та регіону, зацікавлені в експорті до Туреччини
Коли: середа, 24 листопада 2021 року, 14.00-16.00 год.
Місце: платформа ZOOM
Вартість: безкоштовно
Посилання на ZOOM-зустріч та програма заходу будуть надіслані зареєстрованим учасникам додатково.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:04
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:07
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Та ладно, ладно, угомонитесь.
Я уже понял, что о существовании ЗАВОДСКИХ модификаций автомобилей на газу от ведущих немецких, французских, корейских и пр автозаводов вы не в курсе.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:22
Очень даже в курсе.
Были полные автосалоны авто от компании Honda - с фирменной газобалонной установкой.
Рассматривал с интересом, что именно хондовская установка.
Но их НИКТО не покупал.
Сейчас вот только все разгребли...
Сегодня заезжал в салон Ситроен - тоже нет ни одного авто в продаже...
Вообще в автосалонах нет в продаже никаких авто никаких марок.
Бедные - по мнению некоторых форумчан - особенно тех, кто никогда в жизни не был в Турции - турки - все выгребли...
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:39
Про инвестиции денЮх форумчан в недвигу за границей.
После того, как сегодня после Франции закрыла для украинцев свои границы Испания, а еще ранее - Болгария, в которую хотел свалить изобретатель "СраЛников", появилось легкое ощущение, что у форумчан было "Окно возможностей".
Короткое, но было.... Неужели упустили: Испания, Франция, Болгария?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:22
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Наче сам пан Akurt писав
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:30
В ожидании шторма: Турция на грани финансового краха!!!
Шабат шалом ребята. Вы спросите, почему автомобили исчезли из продажи в стране где доллар "еще вчера" был по 9 лир, а сегодня по 10 Так вам уже ответили - Галопирующая инфляция, нездорово низкие золотовалютные резервы, «худшая валюта в мире», самые мусорные кредитные рейтинги в ОЭСР, волюнтаристское управление, скандалы с увольнением одного за другим главы Центробанка
Об этом и многом другом знают в Турции почти все, кроме конечно же нашего Гэксперта, по "всему на свете", который от радости, что лира пробила таки десятку за доллар, символически сменил красные труселя на ЧЁРНЫЕ, не забыв упомянуть об этом всем форумчанам. ПОНЯТНО, ЧТО У ДЕПОЗИТЧИКА В ЛИРАХ, ОЧЕРЕДНОЙ ТРАУР, и его траты на жизнь скоро даже самым отьявленным аскетам этого форума, будут оценены по достоинству. Ведь у него нет и НИКОГДА И НЕ БЫЛО ( С ЕГО СЛОВ) НЕ СЧЕТА В ДОЛЛАРАХ, В ТУРЕЦКОМ БАНКЕ, А ТЕМ БОЛЕЕ ДОХОДА В ВАЛЮТЕ, КРОМЕ КАК В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ. АЛЛИЛУЙЯ, ТУШИ СВЕТ АКУРТ
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