Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:30

В ДОЛЛАРАХ

Шабат шалом ребята.Вы спросите, почему автомобили исчезли из продажи в стране где доллар "еще вчера" был по 9 лир, а сегодня по 10Так вам уже ответили -Об этом и многом другом знают в Турции почти все, кроме конечно же нашего Гэксперта, по "всему на свете", который от радости, что лира пробила таки десятку за доллар, символически сменил красные труселя на ЧЁРНЫЕ, не забыв упомянуть об этом всем форумчанам. ПОНЯТНО, ЧТО У ДЕПОЗИТЧИКА В ЛИРАХ, ОЧЕРЕДНОЙ ТРАУР, и его траты на жизнь скоро даже самым отьявленным аскетам этого форума, будут оценены по достоинству. Ведь у него нет и НИКОГДА И НЕ БЫЛО ( С ЕГО СЛОВ) НЕ СЧЕТА, В ТУРЕЦКОМ БАНКЕ, А ТЕМ БОЛЕЕ ДОХОДА В ВАЛЮТЕ, КРОМЕ КАК В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ.