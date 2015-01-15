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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:57
Небогата бездітна людина.
Жодного осмисленого сенсу постійного проживання заробітчанина-програміста на курорті - я не побачив. Тим більше, що влітку він тікає з турецького "раю". Надто спекотно, під 40°С.
Чергове підтвердження, що Аланія, Анталія і т.п. - не квітучий остров Капрі, на якому 7 років відпочивав великий босяцький письменник Максим Горький.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:59
akurt написав:
Были полные автосалоны авто от компании Honda
- с фирменной газобалонной установкой.
Рассматривал с интересом, что именно хондовская установка.
Итак, фиксируем:
На заводе Хонда работают "дядя Вася или дядя Петя, которые всунули в багажник баллон с газом протянули метры трубок и все методики лучших инженеров Хонда улетучились."
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:05
akurt написав:Про инвестиции денЮх форумчан в недвигу за границей.
После того, как сегодня после Франции закрыла для украинцев свои границы Испания, а еще ранее - Болгария, в которую хотел свалить изобретатель "СраЛников", появилось легкое ощущение, что у форумчан было "Окно возможностей
".
Короткое, но было.... Неужели упустили: Испания, Франция, Болгария?
вакцинированным можно везде, кроме Мальты и Болгарии.
А вакцин нынче хоть залейся, уже даже просто на оживленных перекрестках стоят автобусы - мобильные пункты вакцинации.
И кто следит за темой, понимает, что Болгария откроется с 01 мая: им без туризма только коньки отбросить.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:05
Панство, прошу обережніше.
Поважайте людину, не добивайте її.
Хто ж нас буде веселити і розважати???
Тому будьте чесними, ввічливими і порядними. Не доколупуйтесь марно до нашого шоу-мена)))
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:10
akurt написав:Про инвестиции денЮх форумчан в недвигу за границей.
После того, как сегодня после Франции закрыла для украинцев свои границы Испания, а еще ранее - Болгария, в которую хотел свалить изобретатель "СраЛников", появилось легкое ощущение, что у форумчан было "Окно возможностей
".
Короткое, но было.... Неужели упустили: Испания, Франция, Болгария?
А що скаже акурт щодо Грузії?
Там і до чайної турецької столиці недалеко.
Може і літом не так смажить?
І зелене світло дають, а не та як "стара Європа"?
І дешево, як в Туреччині.
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flyman
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:40
flyman написав: akurt написав:Про инвестиции денЮх форумчан в недвигу за границей.
После того, как сегодня после Франции закрыла для украинцев свои границы Испания, а еще ранее - Болгария, в которую хотел свалить изобретатель "СраЛников", появилось легкое ощущение, что у форумчан было "Окно возможностей
".
Короткое, но было.... Неужели упустили: Испания, Франция, Болгария?
А що скаже акурт щодо Грузії?
Там і до чайної турецької столиці недалеко.
Може і літом не так смажить?
І зелене світло дають, а не та як "стара Європа"?
І дешево, як в Туреччині.
Ви прикалуєтесь з нього чи що? )) Наш прохфесор - це мабуть остання людина після абсолютного неадеквата change_pm, у кого можна взагалі питати, хоч якоїсь поради, відносно переїзду за кордон на ПМЖ. Після стільких помилок, що він вчинив У СВОЄМУ ЖИТТІ, та ще й у кінці кінців обрати за "останній причал" на пенсіїї, таку сумнівну у всіх відношеннях країну як ось-ось збанкрутіла Туреччина!!! Головом треба ж думати, а НЕ ногом !!!
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roberto dark
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