Итак, фиксируем:
На заводе Хонда работают "дядя Вася или дядя Петя, которые всунули в багажник баллон с газом протянули метры трубок и все методики лучших инженеров Хонда улетучились."
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:59
Итак, фиксируем:
На заводе Хонда работают "дядя Вася или дядя Петя, которые всунули в багажник баллон с газом протянули метры трубок и все методики лучших инженеров Хонда улетучились."
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:05
вакцинированным можно везде, кроме Мальты и Болгарии.
А вакцин нынче хоть залейся, уже даже просто на оживленных перекрестках стоят автобусы - мобильные пункты вакцинации.
И кто следит за темой, понимает, что Болгария откроется с 01 мая: им без туризма только коньки отбросить.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:10
А що скаже акурт щодо Грузії?
Там і до чайної турецької столиці недалеко.
Може і літом не так смажить?
І зелене світло дають, а не та як "стара Європа"?
І дешево, як в Туреччині.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:06
Прочитав з інтересом - досить толково грамотно написано.
Хіба що три ремарки:
1. Цитата: "При цьому класична комісія рієлтору складає 100% оплати за оренду за місяць, і це крім депозиту за останній місяць проживання. Так нас і кинули." Ну, наші орендолавці скажуть, що ніхто нікого НЕ кинув: при оренді квартири орендодавець платить: орендна плата за місяць+завдаток в розмірі орендної плати+комісійні рієлтору. Комісійні рієлтору в Туреччині завжди дорівнюють орендній платі. Все вірно. В Україні комісійні рієлтору можутб складати 1/2 орендної плати, але сама орендна плата вдвічі дорожча. Так щот ніхто нікого не "кинув".
2. Цитата: "Важливий нюанс: щоб комунікувати з місцевими банками, точно потрібно знати англійську — деякі установи без цього можуть навіть відмовити в обслуговуванні." Ну, тут дійсно непорядок - працівники банків НЕ знають українську мову. От зайдеш у банк у Франції - знають та ще й з галицьким діалектом; зайдеш в банк у Німеччині - знають чорти українську, та ще й вимова полтавська. Тут туркам над собою працювати та працювати...
Резюме: вчіть англійську - точно потрібна у всьому світі.
3. З телефонами давно зроблено те, що при Янеку планували зробити в Україні: смартфон, ввезений в Туреччину із-за кордону вважається ввезеним нелегально, його роботу через IMEI-код заблокують через 3 місяця. Вважається, що це - "сірий імпорт", ввезено апарат без уплати митних платежів. Їх треба оплатити або не використоувати такий смартфон. Якщо ти турист - СІМ-картка працює 3 місяці, потім її використання блокують, якшо людина не отримала ВНП. Так людина і не повинна перебувати в Туреччині більше 90 днів в кожні 180. Якщо отримала ВНП - покажи в Центрі обслуговування клієнтів картку ВНП - відомості внесуть в базу даних. На практиці практичніше купити смартфон в Туреччині - як офіційно ввезений.
Ну а в цілому нормально людина описала свої враження.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 лис, 2021 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:16
Ви прикалуєтесь з нього чи що? )) Наш прохфесор - це мабуть остання людина після абсолютного неадеквата change_pm, у кого можна взагалі питати, хоч якоїсь поради, відносно переїзду за кордон на ПМЖ. Після стільких помилок, що він вчинив У СВОЄМУ ЖИТТІ, та ще й у кінці кінців обрати за "останній причал" на пенсіїї, таку сумнівну у всіх відношеннях країну як ось-ось збанкрутіла Туреччина!!! Головом треба ж думати, а НЕ ногом !!!
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:22
Пане роберто - чого даремно чергувати, з декількох сотен повідомлень жодного немає путнього - виправляйтеся - напишіть форумчанам, що там із купівлею житла в Ізраїлі та що з орендою - може хтось з форумчан захоче зробити "релокацію".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 07:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Що з вас БІДНЯКА візьмеш? Не будуть же останніми "траурними" труселями з вас брати.
Ви би хоч на паливо нашкрябали, коли терміново прийдеться тікати до Львова.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:01
Бездітна небагата людина живе в чужій країні, в оренді. На літо тікає в Україну, бо вельми спекотно в Туреччині.
Сенсу проживання для подібної публіки в нерідних державах - я не побачив.
Хлоп - пожиттєво так і залишиться на своєму щаблі соціальної драбини.
Взагалі, краще жити в своєму житлі, ніж в орендному. При інших рівних.
Це аксіома.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:29
Мені особисто подобається, що радниками у справі інвестицій в нерухомість для форумчан постійно виступають або мешанець старої панельки біля паркану ДВРЗ, або мешканець орендованої кімнати в одному з кібуців в Ізраїлі.
Форумчани тоді краще бачуть, де є дно на самому дні.
І - головне - на яке моральне дно можна опуститися, якщо наробив помилок в інвестиціях.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
поэтому из Донецка выехали и не все, те кто остались наслаждаются жизнью в собственной квартире. Богатым людям собственность ни к чему, её могут отсудить, отжать, надо вписывать в декларации, и любой вор знает где вас искать.
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