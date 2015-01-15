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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:59

  akurt написав:Были полные автосалоны авто от компании Honda - с фирменной газобалонной установкой.
Рассматривал с интересом, что именно хондовская установка.

Итак, фиксируем:
На заводе Хонда работают "дядя Вася или дядя Петя, которые всунули в багажник баллон с газом протянули метры трубок и все методики лучших инженеров Хонда улетучились."
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:05

  akurt написав:Про инвестиции денЮх форумчан в недвигу за границей.

После того, как сегодня после Франции закрыла для украинцев свои границы Испания, а еще ранее - Болгария, в которую хотел свалить изобретатель "СраЛников", появилось легкое ощущение, что у форумчан было "Окно возможностей".
Короткое, но было.... Неужели упустили: Испания, Франция, Болгария?
вакцинированным можно везде, кроме Мальты и Болгарии.
А вакцин нынче хоть залейся, уже даже просто на оживленных перекрестках стоят автобусы - мобильные пункты вакцинации.

И кто следит за темой, понимает, что Болгария откроется с 01 мая: им без туризма только коньки отбросить.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:10

  akurt написав:Про инвестиции денЮх форумчан в недвигу за границей.

После того, как сегодня после Франции закрыла для украинцев свои границы Испания, а еще ранее - Болгария, в которую хотел свалить изобретатель "СраЛников", появилось легкое ощущение, что у форумчан было "Окно возможностей".
Короткое, но было.... Неужели упустили: Испания, Франция, Болгария?

А що скаже акурт щодо Грузії?
Там і до чайної турецької столиці недалеко.
Може і літом не так смажить?
І зелене світло дають, а не та як "стара Європа"?
І дешево, як в Туреччині.
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:06

  BIGor написав:Наче сам пан Akurt писав :D
https://dou.ua/lenta/interviews/relocation-to-turkey/
Релокація в Туреччину. Український айтішник — про 4 роки життя в Аланії, приємні ціни та про те, чому ваш телефон імовірно заблокують


Прочитав з інтересом - досить толково грамотно написано.
Хіба що три ремарки:
1. Цитата: "При цьому класична комісія рієлтору складає 100% оплати за оренду за місяць, і це крім депозиту за останній місяць проживання. Так нас і кинули." Ну, наші орендолавці скажуть, що ніхто нікого НЕ кинув: при оренді квартири орендодавець платить: орендна плата за місяць+завдаток в розмірі орендної плати+комісійні рієлтору. Комісійні рієлтору в Туреччині завжди дорівнюють орендній платі. Все вірно. В Україні комісійні рієлтору можутб складати 1/2 орендної плати, але сама орендна плата вдвічі дорожча. Так щот ніхто нікого не "кинув".

2. Цитата: "Важливий нюанс: щоб комунікувати з місцевими банками, точно потрібно знати англійську — деякі установи без цього можуть навіть відмовити в обслуговуванні." Ну, тут дійсно непорядок - працівники банків НЕ знають українську мову. От зайдеш у банк у Франції - знають та ще й з галицьким діалектом; зайдеш в банк у Німеччині - знають чорти українську, та ще й вимова полтавська. Тут туркам над собою працювати та працювати...
Резюме: вчіть англійську - точно потрібна у всьому світі.

3. З телефонами давно зроблено те, що при Янеку планували зробити в Україні: смартфон, ввезений в Туреччину із-за кордону вважається ввезеним нелегально, його роботу через IMEI-код заблокують через 3 місяця. Вважається, що це - "сірий імпорт", ввезено апарат без уплати митних платежів. Їх треба оплатити або не використоувати такий смартфон. Якщо ти турист - СІМ-картка працює 3 місяці, потім її використання блокують, якшо людина не отримала ВНП. Так людина і не повинна перебувати в Туреччині більше 90 днів в кожні 180. Якщо отримала ВНП - покажи в Центрі обслуговування клієнтів картку ВНП - відомості внесуть в базу даних. На практиці практичніше купити смартфон в Туреччині - як офіційно ввезений.

Ну а в цілому нормально людина описала свої враження.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 лис, 2021 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:16

  flyman написав:
  akurt написав:Про инвестиции денЮх форумчан в недвигу за границей.

После того, как сегодня после Франции закрыла для украинцев свои границы Испания, а еще ранее - Болгария, в которую хотел свалить изобретатель "СраЛников", появилось легкое ощущение, что у форумчан было "Окно возможностей".
Короткое, но было.... Неужели упустили: Испания, Франция, Болгария?

А що скаже акурт щодо Грузії?
Там і до чайної турецької столиці недалеко.
Може і літом не так смажить?
І зелене світло дають, а не та як "стара Європа"?
І дешево, як в Туреччині.

Ви прикалуєтесь з нього чи що? )) Наш прохфесор - це мабуть остання людина після абсолютного неадеквата change_pm, у кого можна взагалі питати, хоч якоїсь поради, відносно переїзду за кордон на ПМЖ. Після стільких помилок, що він вчинив У СВОЄМУ ЖИТТІ, та ще й у кінці кінців обрати за "останній причал" на пенсіїї, таку сумнівну у всіх відношеннях країну як ось-ось збанкрутіла Туреччина!!! Головом треба ж думати, а НЕ ногом !!! :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:22

Пане роберто - чого даремно чергувати, з декількох сотен повідомлень жодного немає путнього - виправляйтеся - напишіть форумчанам, що там із купівлею житла в Ізраїлі та що з орендою - може хтось з форумчан захоче зробити "релокацію".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 07:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Що з вас БІДНЯКА візьмеш? Не будуть же останніми "траурними" труселями з вас брати.
Ви би хоч на паливо нашкрябали, коли терміново прийдеться тікати до Львова.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:01

  BIGor написав:Наче сам пан Akurt писав :D
https://dou.ua/lenta/interviews/relocation-to-turkey/
Релокація в Туреччину. Український айтішник — про 4 роки життя в Аланії, приємні ціни та про те, чому ваш телефон імовірно заблокують

Бездітна небагата людина живе в чужій країні, в оренді. На літо тікає в Україну, бо вельми спекотно в Туреччині.
Сенсу проживання для подібної публіки в нерідних державах - я не побачив.
Хлоп - пожиттєво так і залишиться на своєму щаблі соціальної драбини.

Взагалі, краще жити в своєму житлі, ніж в орендному. При інших рівних.
Це аксіома.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:29

Мені особисто подобається, що радниками у справі інвестицій в нерухомість для форумчан постійно виступають або мешанець старої панельки біля паркану ДВРЗ, або мешканець орендованої кімнати в одному з кібуців в Ізраїлі.
Форумчани тоді краще бачуть, де є дно на самому дні.
І - головне - на яке моральне дно можна опуститися, якщо наробив помилок в інвестиціях.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Взагалі, краще жити в своєму житлі, ніж в орендному. При інших рівних.
поэтому из Донецка выехали и не все, те кто остались наслаждаются жизнью в собственной квартире. Богатым людям собственность ни к чему, её могут отсудить, отжать, надо вписывать в декларации, и любой вор знает где вас искать.
vitaliian
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