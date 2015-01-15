Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:06

BIGor написав: Наче сам пан Akurt писав

https://dou.ua/lenta/interviews/relocation-to-turkey/

Релокація в Туреччину. Український айтішник — про 4 роки життя в Аланії, приємні ціни та про те, чому ваш телефон імовірно заблокують Наче сам пан Akurt писав

орендна плата за місяць+завдаток в розмірі орендної плати+комісійні рієлтору.

Резюме: вчіть англійську - точно потрібна у всьому світі.

якшо людина не отримала ВНП.

Прочитав з інтересом - досить толково грамотно написано.Хіба що три ремарки:1. Цитата: "При цьому класична комісія рієлтору складає 100% оплати за оренду за місяць, і це крім депозиту за останній місяць проживання. Так нас і кинули." Ну, наші орендолавці скажуть, що ніхто нікого НЕ кинув: при оренді квартири орендодавець платить:Комісійні рієлтору в Туреччині завжди дорівнюють орендній платі. Все вірно. В Україні комісійні рієлтору можутб складати 1/2 орендної плати, але сама орендна плата вдвічі дорожча. Так щот ніхто нікого не "кинув".2. Цитата: "Важливий нюанс: щоб комунікувати з місцевими банками, точно потрібно— деякі установи без цього можуть навіть відмовити в обслуговуванні." Ну, тут дійсно непорядок - працівники банків НЕ знають українську мову. От зайдеш у банк у Франції - знають та ще й з галицьким діалектом; зайдеш в банк у Німеччині - знають чорти українську, та ще й вимова полтавська. Тут туркам над собою працювати та працювати...3. З телефонами давно зроблено те, що при Янеку планували зробити в Україні: смартфон, ввезений в Туреччину із-за кордону вважається ввезеним нелегально, його роботу через IMEI-код заблокують через 3 місяця. Вважається, що це - "сірий імпорт", ввезено апарат без уплати митних платежів. Їх треба оплатити або не використоувати такий смартфон. Якщо ти турист - СІМ-картка працює 3 місяці, потім її використання блокують,Так людина і не повинна перебувати в Туреччині більше 90 днів в кожні 180. Якщо отримала ВНП - покажи в Центрі обслуговування клієнтів картку ВНП - відомості внесуть в базу даних. На практиці практичніше купити смартфон в Туреччині - як офіційно ввезений.Ну а в цілому нормально людина описала свої враження.