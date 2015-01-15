Итак, фиксируем:
На заводе Хонда работают "дядя Вася или дядя Петя, которые всунули в багажник баллон с газом протянули метры трубок и все методики лучших инженеров Хонда улетучились."
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:59
Итак, фиксируем:
На заводе Хонда работают "дядя Вася или дядя Петя, которые всунули в багажник баллон с газом протянули метры трубок и все методики лучших инженеров Хонда улетучились."
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:05
вакцинированным можно везде, кроме Мальты и Болгарии.
А вакцин нынче хоть залейся, уже даже просто на оживленных перекрестках стоят автобусы - мобильные пункты вакцинации.
И кто следит за темой, понимает, что Болгария откроется с 01 мая: им без туризма только коньки отбросить.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:10
А що скаже акурт щодо Грузії?
Там і до чайної турецької столиці недалеко.
Може і літом не так смажить?
І зелене світло дають, а не та як "стара Європа"?
І дешево, як в Туреччині.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:06
Прочитав з інтересом - досить толково грамотно написано.
Хіба що три ремарки:
1. Цитата: "При цьому класична комісія рієлтору складає 100% оплати за оренду за місяць, і це крім депозиту за останній місяць проживання. Так нас і кинули." Ну, наші орендолавці скажуть, що ніхто нікого НЕ кинув: при оренді квартири орендодавець платить: орендна плата за місяць+завдаток в розмірі орендної плати+комісійні рієлтору. Комісійні рієлтору в Туреччині завжди дорівнюють орендній платі. Все вірно. В Україні комісійні рієлтору можутб складати 1/2 орендної плати, але сама орендна плата вдвічі дорожча. Так щот ніхто нікого не "кинув".
2. Цитата: "Важливий нюанс: щоб комунікувати з місцевими банками, точно потрібно знати англійську — деякі установи без цього можуть навіть відмовити в обслуговуванні." Ну, тут дійсно непорядок - працівники банків НЕ знають українську мову. От зайдеш у банк у Франції - знають та ще й з галицьким діалектом; зайдеш в банк у Німеччині - знають чорти українську, та ще й вимова полтавська. Тут туркам над собою працювати та працювати...
Резюме: вчіть англійську - точно потрібна у всьому світі.
3. З телефонами давно зроблено те, що при Янеку планували зробити в Україні: смартфон, ввезений в Туреччину із-за кордону вважається ввезеним нелегально, його роботу через IMEI-код заблокують через 3 місяця. Вважається, що це - "сірий імпорт", ввезено апарат без уплати митних платежів. Їх треба оплатити або не використоувати такий смартфон. Якщо ти турист - СІМ-картка працює 3 місяці, потім її використання блокують, якшо людина не отримала ВНП. Так людина і не повинна перебувати в Туреччині більше 90 днів в кожні 180. Якщо отримала ВНП - покажи в Центрі обслуговування клієнтів картку ВНП - відомості внесуть в базу даних. На практиці практичніше купити смартфон в Туреччині - як офіційно ввезений.
Ну а в цілому нормально людина описала свої враження.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 лис, 2021 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:55
Именно поэтому еще никто не выиграл в споре о том, что лучше: жить в купленной для себя квартире или жить в арендованной квартире.
В воспитании и образе жизни "НАШЕГО" человека и надо, и нужно, и правильно жить в своей квартире.
Все пошло с тех временн, когда семьи жили в комнатушках бараков и получали от государства бесплатные квартиры. Плюс к этому - доплата к пенсии за "беспрерывный стаж" на одном предприятии.
В то же время в Европе - и особенно в США - привязываются к месту работы, а не к квартире.
Потому спор был и остаётся спором: что лучше: жить в купленной для себя квартире или жить в арендованной квартире.
Люди нашего менталитета (образа мыслей) никогда не выиграют в этом споре.
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:24
Может и так, но бывают разные варианты.
Например, можно считать что один наш форумчанин круто угадал, взяв квартиру в Анталии в аренду - брал в апреле - за 3 500 лир в месяц за квартиру 2+1 полностью с мебелью и бытовой техникой - и это было на то время
3 500/8,37=418 долларов в месяц.
- на сегодня он как платил 3 500, так и платит 3 500, но это уже
3 500/9,97=350 долларов в месяц.
- вот он пожил полгода с семьей в ней и кинулся что-то купить уже на "постоянку" - а не тут то было - такие квартиры стали стоить минимум 1 200 000 лир или 120 000 долларов.
Слава Богу, арендодатель живет в одной стране ЕС и они не мешают друг-другу жить...
Вот теперь именно так и получилось, что ему ВЫГОДНЕЕ арендовать - теперь и Арендодатель, и Арендатор желают друг-другу здоровья!
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:47
"Наче сам пан Akurt писав
Релокація в Туреччину. Український айтішник — про 4 роки життя в Аланії, приємні ціни та про те, чому ваш телефон імовірно заблокують"
Бездітна небагата людина живе в чужій країні, в оренді. На літо тікає в Україну, бо вельми спекотно в Туреччині.
Сенсу проживання для подібної публіки в нерідних державах - я не побачив.
Хлоп - пожиттєво так і залишиться на своєму щаблі соціальної драбини.
Я поважаю людей, які за своє життя - піднімаються наверх. Причому - без втрати морально-етичних орієнтирів.
Взагалі, краще жити в своєму житлі, ніж в орендному. При інших рівних.
Це аксіома.
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