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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:59

Беремо калькулятора та рахуємо!

Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудово, заздримо і глотаємо слюну.
А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із орендарів ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану) :lol:
roberto dark
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