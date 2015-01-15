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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 13:59
Беремо калькулятора та рахуємо!
Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудово, заздримо і глотаємо слюну.
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