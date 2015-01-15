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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:25

  roberto dark написав:Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудова ІНВЕШТИЦІЯ "по акуртівські", заздримо і глотаємо слюну. :D

А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!!
Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану) :lol:

Поважте старого)))
Йому треба заробити на солярку і йогурт, а Ви - вибиваєте грунт у нього з під ніг!!!
Не дай бог, він образиться і перестане писати????
Хто нас буде розважати???
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:26

  BIGor написав:
  Frant написав:Бездітна небагата людина

То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.

Не видумуйте.
ІТшники - не ніщеброди. Проте назвати пересічного укро-ІТшника багачом????? Жирно, жирно!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:32

  Frant написав:
  roberto dark написав:Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудова ІНВЕШТИЦІЯ "по акуртівські", заздримо і глотаємо слюну. :D

А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!!
Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану) :lol:

Поважте старого)))
Йому треба заробити на солярку і йогурт, а Ви - вибиваєте грунт у нього з під ніг!!!
Не дай бог, він образиться і перестане писати????
Хто нас буде розважати???

Та він деколи любить сам собі у ногу вистрілити. Не дарма ж проживає на 280-Й лінії від моря :lol: Обожнюю шабат..Весело :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:вот он пожил полгода с семьей в ней и кинулся что-то купить уже на "постоянку" - а не тут то было - такие квартиры стали стоить минимум 1 200 000 лир или 120 000 долларов.
этот пример только подтверждение вышесказанного, если это нищеброды надо было хапать то на что хватало денег, а потом делать апгрейды. Если это богатые люди их вообще не должно интересовать сколько тогда и сейчас стоила недвижимость, жизнь и здоровье всегда будут стоить дороже каких то 120 куе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:29

  vitaliian написав:
  akurt написав:вот он пожил полгода с семьей в ней и кинулся что-то купить уже на "постоянку" - а не тут то было - такие квартиры стали стоить минимум 1 200 000 лир или 120 000 долларов.
этот пример только подтверждение вышесказанного, если это нищеброды надо было хапать то на что хватало денег, а потом делать апгрейды. Если это богатые люди их вообще не должно интересовать сколько тогда и сейчас стоила недвижимость, жизнь и здоровье всегда будут стоить дороже каких то 120 куе.

Они и не бедные и не багатые. Это сказочные персонажи нашего анталийского "Жюль Верна" . Я вообще совсем не удивлюсь, если Франт окажется прав и возможно и сам акурт в аренде живёт в Анталии за тех же 350$, ибо его сказкам уже нет предела.
roberto dark
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