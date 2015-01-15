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roberto dark написав:Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудова ІНВЕШТИЦІЯ "по акуртівські", заздримо і глотаємо слюну.
А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану)
Поважте старого))) Йому треба заробити на солярку і йогурт, а Ви - вибиваєте грунт у нього з під ніг!!! Не дай бог, він образиться і перестане писати???? Хто нас буде розважати???
То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Не видумуйте. ІТшники - не ніщеброди. Проте назвати пересічного укро-ІТшника багачом????? Жирно, жирно!
roberto dark написав:Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудова ІНВЕШТИЦІЯ "по акуртівські", заздримо і глотаємо слюну.
А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану)
Поважте старого))) Йому треба заробити на солярку і йогурт, а Ви - вибиваєте грунт у нього з під ніг!!! Не дай бог, він образиться і перестане писати???? Хто нас буде розважати???
Та він деколи любить сам собі у ногу вистрілити. Не дарма ж проживає на 280-Й лінії від моря Обожнюю шабат..Весело
akurt написав:вот он пожил полгода с семьей в ней и кинулся что-то купить уже на "постоянку" - а не тут то было - такие квартиры стали стоить минимум 1 200 000 лир или 120 000 долларов.
этот пример только подтверждение вышесказанного, если это нищеброды надо было хапать то на что хватало денег, а потом делать апгрейды. Если это богатые люди их вообще не должно интересовать сколько тогда и сейчас стоила недвижимость, жизнь и здоровье всегда будут стоить дороже каких то 120 куе.
akurt написав:вот он пожил полгода с семьей в ней и кинулся что-то купить уже на "постоянку" - а не тут то было - такие квартиры стали стоить минимум 1 200 000 лир или 120 000 долларов.
этот пример только подтверждение вышесказанного, если это нищеброды надо было хапать то на что хватало денег, а потом делать апгрейды. Если это богатые люди их вообще не должно интересовать сколько тогда и сейчас стоила недвижимость, жизнь и здоровье всегда будут стоить дороже каких то 120 куе.
Они и не бедные и не багатые. Это сказочные персонажи нашего анталийского "Жюль Верна" . Я вообще совсем не удивлюсь, если Франт окажется прав и возможно и сам акурт в аренде живёт в Анталии за тех же 350$, ибо его сказкам уже нет предела.