Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San1t написав:roberto dark, а можете что-то рассказать о инвестиции в недвижимость Израиля. Кому как не Вам, коренному жителю об этом рассказать? Интересно или нет и насколько интересно? Слышал, что у Вас тоже недвига стабильно растёт, правда порог входа болезненный...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 17:05, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудова ІНВЕШТИЦІЯ "по акуртівські", заздримо і глотаємо слюну.
А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану)
Поважте старого))) Йому треба заробити на солярку і йогурт, а Ви - вибиваєте грунт у нього з під ніг!!! Не дай бог, він образиться і перестане писати???? Хто нас буде розважати???
Вже розважають різні УДАЛЬОНЩИКИ, які віщають із-за батьківського порогу, в шевченковій хаті але ДУЖЕ КРИТИКУЮТЬ МІСТО СВОЄЇ ТАЙНОЇ МРІЇ КИЇВ, який їм не по кишені. Будем надіятись будуть не гірші за свого "гуру" із Анталії
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 13 лис, 2021 16:52, всього редагувалось 2 разів.