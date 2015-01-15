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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:47

Неделя прошла...
Может, я пропустил ответ?
  San1t написав:roberto dark, а можете что-то рассказать о инвестиции в недвижимость Израиля. Кому как не Вам, коренному жителю об этом рассказать? Интересно или нет и насколько интересно? Слышал, что у Вас тоже недвига стабильно растёт, правда порог входа болезненный...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 17:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:49

  Frant написав:
  roberto dark написав:Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудова ІНВЕШТИЦІЯ "по акуртівські", заздримо і глотаємо слюну. :D

А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!!
Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану) :lol:

Поважте старого)))
Йому треба заробити на солярку і йогурт, а Ви - вибиваєте грунт у нього з під ніг!!!
Не дай бог, він образиться і перестане писати????
Хто нас буде розважати???

Вже розважають різні УДАЛЬОНЩИКИ, які віщають із-за батьківського порогу, в шевченковій хаті але ДУЖЕ КРИТИКУЮТЬ МІСТО СВОЄЇ ТАЙНОЇ МРІЇ КИЇВ, який їм не по кишені. Будем надіятись будуть не гірші за свого "гуру" із Анталії :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 13 лис, 2021 16:52, всього редагувалось 2 разів.
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