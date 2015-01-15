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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:47

Неделя прошла...
Может, я пропустил ответ?
  San1t написав:roberto dark, а можете что-то рассказать о инвестиции в недвижимость Израиля. Кому как не Вам, коренному жителю об этом рассказать? Интересно или нет и насколько интересно? Слышал, что у Вас тоже недвига стабильно растёт, правда порог входа болезненный...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 17:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:49

  Frant написав:
  roberto dark написав:Отже квартира у Анталії по ціні 120к$ із здачею в оренду 350 $ в міс виходить 3.5% річні . В чужій, авторитарній країні третього світу на межі дефолту і економічного краху. Чудова ІНВЕШТИЦІЯ "по акуртівські", заздримо і глотаємо слюну. :D

А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про який акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!!
Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!!Тому уважно слухаємо далі "великого" конШультанта по ЛЮБИХ питаннях, включно з вибором арбузів на ринку та турецької простокваші (айрану) :lol:

Поважте старого)))
Йому треба заробити на солярку і йогурт, а Ви - вибиваєте грунт у нього з під ніг!!!
Не дай бог, він образиться і перестане писати????
Хто нас буде розважати???

Вже розважають різні УДАЛЬОНЩИКИ, які віщають із-за батьківського порогу, в шевченковій хаті але ДУЖЕ КРИТИКУЮТЬ МІСТО СВОЄЇ ТАЙНОЇ МРІЇ КИЇВ, який їм не по кишені. Будем надіятись будуть не гірші за свого "гуру" із Анталії :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 13 лис, 2021 16:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:58

roberto dark если я нищеброд и теперь маргинал, то ты пидар, даже еще хуже, еврей-пидар.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Вже розважають різні УДАЛЬОНЩИКИ, які віщають із-за батьківського порогу, в шевченковій хаті але ДУЖЕ КРИТИКУЮТЬ МІСТО СВОЄЇ ТАЙНОЇ МРІЇ КИЇВ, який їм не по кишені. Будем надіятись будуть не гірші за свого "гуру" із Анталії

Дурню, то купи 2-к хату в іпенях кийова і живи в человійнику з пінопластовими стінами. Місто тайної мрії -ти тупе, в мене інше місто мрії, не кийов.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:09

  BIGor написав:roberto dark если я нищеброд и теперь маргинал, то ты пидар, даже еще хуже, еврей-пидар.

Пукан рвануло челу...Значит таки нищеброд да ещё и со слабой психикой. Акурт в спешке плюсанул :lol:
P.S. Не читай меня Bigstupid и не пиши тем более, в игнор и топку слабонервных!
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:25

roberto dark ты cтарый еврей, твое место под израильским грунтом.
И бомбит это у тебя нищеброда еврейского от того, что "не все хотят у Кийов". Старый еврейский рыл.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 13 лис, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:28

roberto dark сдохни тварь еврейская, я всех так посылаю оскорбляющих меня. На ветке КРЖН так же посылал братков из 90-х и прокурора, пошлю и тебя. Я не терпила, или лох, как вы братки из 90-х думаете. Оно еврейское чмо думает оскорблять!
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:40

  roberto dark написав: "гуру" із Анталії

Братишка роберто, послушай хоть раз... Не ерепенься... Успокойся слегка.

Ну, лоханулся ты не по-децки в 2019 году. Это бывает... Со всеми бывает...
Ну да, круто лоханулся, вместо запланированной покупки квартиры 1+1 в Анталии купил осенью 2019 - два года уж прошло - брошенный недострой Бог знает где. Это тоже бывает. Каждый может в жизни ошибиться.

Ну, так получилось, что продолжил быть лохом дальше - любой форумчанин скажет, что рукопопым НЕЛЬЗЯ выдавать деньги, даже если просят на сигареты - дашь - исчезли на неделю минимум.

Ну, при здравом уме нельзя было перечислять из Израиля по 1800-2700 долларов за раз в ценах 2019/2020 годов рукопопым по первому требованию, ну ясно же, что пропьют и что если купят - минимум половину украдут и продадут в том же подъезде и на том же этаже. И пришлют фотокопии пачки левых накладных от ФОПов... У каждого прораба в бардачке таких накладных с печатями - пачки и пачки...

Но мы все это можем понять: каждый терял кошелек, или купюру или - не дай Бог - попадал в аварию.

Ну вот сядь тихонько в уголок - грусти - набирайся опыта слушай - и не делай ошибок.

Мы в принципе за тебя даже рады и можем даже гордиться - ведь не всякому форумчанину удается устроиться на работу за кордоном - да еще и в Израиле.

Но прийти к выводу 6 марта 2021 - именно в тот день, когда окончательно и бесповоротно стало понятно, что тебя кинули рукопопые в 3000 км от Земли обетованной - что во всех твоих БЕДАХ ВИНОВАТ не ты сам, НЕ твоя голова, НЕ твои действия, А ТА СТРАНА, В КОТОРОй ТЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛ (!!!) и - чтобы посетить которую - даже нет нашел несчастных 100 шекелей на авиабилет - НУ ПЕРЕБОР. РЕАЛЬНО.
Я тебе написал еще кажется два месяца назад: успокойся и будь счастливым.
На мои эти хорошие мягкие добрые слова ты не ответил...
Сделай неожиданное - не то, куда тебя ведет из темноты тёмный утробный потусторонний голос, а успокойся - перестань писать - сосредоточься и будь счастливым и успешным.
Продумывай как жить так, чтобы не делать больше ошибок.
Будем "держать за тебя пальцы крестиком"... Это хороший жест...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Сделай неожиданное - не то, куда тебя ведет из темноты тёмный утробный голос, а перестань писать - успокойся - сосредоточься и будь счастливым и успешным.
пусть пишет

пс я тут https://www.facebook.com/photo/?fbid=43 ... 9119881509 отлайкал семенова сына :lol:
Мизантрóп
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