Может, я пропустил ответ?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:47
Неделя прошла...
Может, я пропустил ответ?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 лис, 2021 16:49
Вже розважають різні УДАЛЬОНЩИКИ, які віщають із-за батьківського порогу, в шевченковій хаті але ДУЖЕ КРИТИКУЮТЬ МІСТО СВОЄЇ ТАЙНОЇ МРІЇ КИЇВ, який їм не по кишені. Будем надіятись будуть не гірші за свого "гуру" із Анталії
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 13 лис, 2021 16:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 лис, 2021 17:58
roberto dark если я нищеброд и теперь маргинал, то ты пидар, даже еще хуже, еврей-пидар.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Дурню, то купи 2-к хату в іпенях кийова і живи в человійнику з пінопластовими стінами. Місто тайної мрії -ти тупе, в мене інше місто мрії, не кийов.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:09
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:25
roberto dark ты cтарый еврей, твое место под израильским грунтом.
И бомбит это у тебя нищеброда еврейского от того, что "не все хотят у Кийов". Старый еврейский рыл.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 13 лис, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:28
roberto dark сдохни тварь еврейская, я всех так посылаю оскорбляющих меня. На ветке КРЖН так же посылал братков из 90-х и прокурора, пошлю и тебя. Я не терпила, или лох, как вы братки из 90-х думаете. Оно еврейское чмо думает оскорблять!
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:40
Братишка роберто, послушай хоть раз... Не ерепенься... Успокойся слегка.
Ну, лоханулся ты не по-децки в 2019 году. Это бывает... Со всеми бывает...
Ну да, круто лоханулся, вместо запланированной покупки квартиры 1+1 в Анталии купил осенью 2019 - два года уж прошло - брошенный недострой Бог знает где. Это тоже бывает. Каждый может в жизни ошибиться.
Ну, так получилось, что продолжил быть лохом дальше - любой форумчанин скажет, что рукопопым НЕЛЬЗЯ выдавать деньги, даже если просят на сигареты - дашь - исчезли на неделю минимум.
Ну, при здравом уме нельзя было перечислять из Израиля по 1800-2700 долларов за раз в ценах 2019/2020 годов рукопопым по первому требованию, ну ясно же, что пропьют и что если купят - минимум половину украдут и продадут в том же подъезде и на том же этаже. И пришлют фотокопии пачки левых накладных от ФОПов... У каждого прораба в бардачке таких накладных с печатями - пачки и пачки...
Но мы все это можем понять: каждый терял кошелек, или купюру или - не дай Бог - попадал в аварию.
Ну вот сядь тихонько в уголок - грусти - набирайся опыта слушай - и не делай ошибок.
Мы в принципе за тебя даже рады и можем даже гордиться - ведь не всякому форумчанину удается устроиться на работу за кордоном - да еще и в Израиле.
Но прийти к выводу 6 марта 2021 - именно в тот день, когда окончательно и бесповоротно стало понятно, что тебя кинули рукопопые в 3000 км от Земли обетованной - что во всех твоих БЕДАХ ВИНОВАТ не ты сам, НЕ твоя голова, НЕ твои действия, А ТА СТРАНА, В КОТОРОй ТЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛ (!!!) и - чтобы посетить которую - даже нет нашел несчастных 100 шекелей на авиабилет - НУ ПЕРЕБОР. РЕАЛЬНО.
Я тебе написал еще кажется два месяца назад: успокойся и будь счастливым.
На мои эти хорошие мягкие добрые слова ты не ответил...
Сделай неожиданное - не то, куда тебя ведет из темноты тёмный утробный потусторонний голос, а успокойся - перестань писать - сосредоточься и будь счастливым и успешным.
Продумывай как жить так, чтобы не делать больше ошибок.
Будем "держать за тебя пальцы крестиком"... Это хороший жест...
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:47
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
пусть пишет
пс я тут
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