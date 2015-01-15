Додано: Суб 13 лис, 2021 18:40

roberto dark написав: "гуру" із Анталії

успокойся и будь счастливым.

Братишка роберто, послушай хоть раз... Не ерепенься... Успокойся слегка.Ну, ошибся ты сильно в 2019 году. Это бывает... Со всеми бывает...Ну да, так получилось, что вместо запланированной покупки квартиры 1+1 в Анталии купил осенью 2019 - два года уж прошло - брошенный недострой Бог знает где. Это тоже бывает. Каждый может в жизни ошибиться.Ну, так получилось, что продолжил ошибаться дальше - любой форумчанин скажет, что рукопопым НЕЛЬЗЯ выдавать деньги, даже если просят на сигареты - дашь - исчезли на неделю минимум.Ну, нельзя было перечислять из Израиля по 1800-2700 долларов за раз в ценах 2019/2020 годов рукопопым по первому требованию, ну ясно же, что пропьют и что если купят - минимум половину украдут и продадут в том же подъезде и на том же этаже. И пришлют фотокопии пачки левых накладных от ФОПов... У каждого прораба в бардачке таких накладных с печатями - пачки и пачки...Но мы все это можем понять: каждый терял кошелек, или купюру или - не дай Бог - попадал в аварию. В принципе этот форум - он ФИНАНСОВЫЙ!!!! - то место, где люди могут узнать, как не делать ошибки в жизни. Как их избежать. Как сделать лучше; именно ЛУЧШЕ!"Делай вместе с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!" - отличный старый девиз!Мы в принципе за тебя даже рады и можем даже гордиться - ведь не всякому форумчанину удается устроиться на работу за кордоном - да еще и в Израиле.Но, А ТА СТРАНА, В КОТОРОй ТЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛ (!!!) и - чтобы посетить которую - даже нет нашел 100 шекелей на авиабилет -РЕАЛЬНО.Я тебе написал еще кажется два месяца назад:На мои эти хорошие мягкие добрые слова ты не ответил...Сделай неожиданное - не то, куда тебя ведет из темноты тёмный утробный потусторонний голос, а успокойся - перестань искать врагов -Продумывай как жить так, чтобы не делать больше ошибок.Будем "держать за тебя пальцы крестиком"... Это хороший жест...