Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Не видумуйте. ІТшники - не ніщеброди. Проте назвати пересічного укро-ІТшника багачом????? Жирно, жирно!
akurt написав:вот он пожил полгода с семьей в ней и кинулся что-то купить уже на "постоянку" - а не тут то было - такие квартиры стали стоить минимум 1 200 000 лир или 120 000 долларов.
этот пример только подтверждение вышесказанного, если это нищеброды надо было хапать то на что хватало денег, а потом делать апгрейды. Если это богатые люди их вообще не должно интересовать сколько тогда и сейчас стоила недвижимость, жизнь и здоровье всегда будут стоить дороже каких то 120 куе.
roberto dark написав:А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про які акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!! А ще не забуваємо про ЛІКВІДНІСТЬ та можливость у будь-який час БЕЗ ПРОБЛЕМ ( ЯК У ТУРЕЧЧИНІ) ПРОДАТИ АБО ЖИТИ У НІЙ САМОМУ.
Это аренда однушки в человейнике на левом берегу Киева почти 1 куе в месяц? Понятно чего тогда ИТ-шники бегут в дешевую Турцию (нищеброды).
roberto dark написав:А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про які акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!! А ще не забуваємо про ЛІКВІДНІСТЬ та можливость у будь-який час БЕЗ ПРОБЛЕМ ( ЯК У ТУРЕЧЧИНІ) ПРОДАТИ АБО ЖИТИ У НІЙ САМОМУ.
Это аренда однушки в человейнике на левом берегу Киева почти 1 куе в месяц? Понятно чего тогда ИТ-шники бегут в дешевую Турцию (нищеброды).
Во первых - это не ПРОСТО ОДНУШКА В ЧЕЛОВЕЙНИКЕ, как вы выразились, а классная полноценная квартира с КРУТЫМ РЕМОНТОМ, как для аренды, в мегапопулярной локации для молодёжи на Осокорках.
Видно, что вы в КРЖН, мягко говоря "плаваете". Жк Севен - это ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫЙ комплекс, отличного качества по киевским меркам с прекрасными видами на Днепр, модными МОПАМИ и телками губастыми в них ( стандарт киевских мажоров) . В 3 мин от метро, рядом с новым трц River mall и всей инфраструктурой. Короче мечта киевских айтишников, и я не шучу.
P.S. Cами интересно где обитаете? Удивите, только честно.
San1t написав:roberto dark, а можете что-то рассказать о инвестиции в недвижимость Израиля. Кому как не Вам, коренному жителю об этом рассказать? Интересно или нет и насколько интересно? Слышал, что у Вас тоже недвига стабильно растёт, правда порог входа болезненный...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Братишка роберто, послушай хоть раз... Не ерепенься... Успокойся слегка.
Ну, ошибся ты сильно в 2019 году. Это бывает... Со всеми бывает... Ну да, так получилось, что вместо запланированной покупки квартиры 1+1 в Анталии купил осенью 2019 - два года уж прошло - брошенный недострой Бог знает где. Это тоже бывает. Каждый может в жизни ошибиться.
Ну, так получилось, что продолжил ошибаться дальше - любой форумчанин скажет, что рукопопым НЕЛЬЗЯ выдавать деньги, даже если просят на сигареты - дашь - исчезли на неделю минимум.
Ну, нельзя было перечислять из Израиля по 1800-2700 долларов за раз в ценах 2019/2020 годов рукопопым по первому требованию, ну ясно же, что пропьют и что если купят - минимум половину украдут и продадут в том же подъезде и на том же этаже. И пришлют фотокопии пачки левых накладных от ФОПов... У каждого прораба в бардачке таких накладных с печатями - пачки и пачки...
Но мы все это можем понять: каждый терял кошелек, или купюру или - не дай Бог - попадал в аварию. В принципе этот форум - он ФИНАНСОВЫЙ!!!! - то место, где люди могут узнать, как не делать ошибки в жизни. Как их избежать. Как сделать лучше; именно ЛУЧШЕ! "Делай вместе с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!" - отличный старый девиз!
Ну вот сядь тихонько в уголок - может быть, грусти - набирайся опыта - слушай - и не делай ошибок.
Мы в принципе за тебя даже рады и можем даже гордиться - ведь не всякому форумчанину удается устроиться на работу за кордоном - да еще и в Израиле.
Но прийти к выводу 6 марта 2021 - именно в тот день, когда окончательно и бесповоротно стало понятно, что тебя кинули рукопопые в 3000 км от Земли обетованной - что во всех твоих БЕДАХ ВИНОВАТ не ты сам, НЕ твоя голова, НЕ твои действия, А ТА СТРАНА, В КОТОРОй ТЫ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛ (!!!) и - чтобы посетить которую - даже нет нашел 100 шекелей на авиабилет - НУ ПЕРЕБОР. РЕАЛЬНО. Я тебе написал еще кажется два месяца назад: успокойся и будь счастливым. На мои эти хорошие мягкие добрые слова ты не ответил... Сделай неожиданное - не то, куда тебя ведет из темноты тёмный утробный потусторонний голос, а успокойся - перестань искать врагов - сосредоточься и будь счастливым и успешным. Продумывай как жить так, чтобы не делать больше ошибок. Будем "держать за тебя пальцы крестиком"... Это хороший жест...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.
Не понял ты, Роберто, ни фига. Психо-финансовая травма неудачной инвестиции тяжела. Странно, что трибуной для стонов выбрал Финансовый форум Украины. Причитай выше - мы ведь добра тебе желаем - и - заметь - уже не первый раз. Именно добра. Не думаю, что ребе в твоей синагоге скажет так хорошо, как мы.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 20:17, всього редагувалось 1 раз.
МИЗАНТРОП Удивительные лайфхаки раздаёт наш советчик "по жизни", побывавший в многочисленных авариях и не раз оставшийся без кошелька. Да..уж..Действительно ведь опытнейший товарищ этот наш инвештор из Анталии.
P.S.Кстати, а не настало ли время порадовать нас какими-нибудь новыми фотографиями из вашей коллекции?