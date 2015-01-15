Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Акурт - теж зовсім не розбирається в Київській нерухомості. Як ріелтор - він працює в Анталії. Тому й хвалить її
Пошла новая тема там: кузова на колёсах.Разметают двигу как гарячие пирожки.
Совет матерого инвештыря: всім українцям в Анталії варто озирнутися по боках, і - якщо ще не виповнилося 185 днів вашого перебування в Туреччині за останні 365 днів - терміново вилетіти - вхопити в Україні перше-ліпше авто та повернутися. https://www.facebook.com/photo?fbid=434 ... lcMBhbcD1p
Автосалоны что-то знают? Ждём доллар по 15 лир и именины "ЧЁРНЫХ труселей"? РОЛИК В САМОЕ СЕРДЦЕ, БРАВО МИЗАНТРОП 👏 👍