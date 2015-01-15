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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:25

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Акурт - теж зовсім не розбирається в Київській нерухомості. Як ріелтор - він працює в Анталії. Тому й хвалить її
Пошла новая тема там: кузова на колёсах.Разметают двигу как гарячие пирожки.

Совет матерого инвештыря:
всім українцям в Анталії варто озирнутися по боках, і - якщо ще не виповнилося 185 днів вашого перебування в Туреччині за останні 365 днів - терміново вилетіти - вхопити в Україні перше-ліпше авто та повернутися.
https://www.facebook.com/photo?fbid=434 ... lcMBhbcD1p


Автосалоны что-то знают? Ждём доллар по 15 лир и именины "ЧЁРНЫХ труселей"? РОЛИК В САМОЕ СЕРДЦЕ, БРАВО МИЗАНТРОП 👏 👍
roberto dark
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