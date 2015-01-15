akurt написав:

vitaliian написав: Жить в арендованном без какой либо собственности (кроме золота в слитках) это идеал к которому нужно стремиться. Жить в арендованном без какой либо собственности (кроме золота в слитках) это идеал к которому нужно стремиться.

Именно поэтому еще никто не выиграл в споре о том, что лучше: жить в купленной для себя квартире или жить в арендованной квартире.В воспитании и образе жизни "НАШЕГО" человека и надо, и нужно, и правильно жить в своей квартире.Все пошло с тех временн, когда семьи жили в комнатушках бараков и получали от государства бесплатные квартиры. Плюс к этому - доплата к пенсии за "беспрерывный стаж" на одном предприятии.В то же время в Европе - и особенно в США - привязываются к месту работы, а не к квартире.Потому спор был и остаётся спором: что лучше: жить в купленной для себя квартире или жить в арендованной квартире.Люди нашего менталитета (образа мыслей) никогда не выиграют в этом споре.