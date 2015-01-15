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То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Не видумуйте. ІТшники - не ніщеброди. Проте назвати пересічного укро-ІТшника багачом????? Жирно, жирно!
akurt написав:вот он пожил полгода с семьей в ней и кинулся что-то купить уже на "постоянку" - а не тут то было - такие квартиры стали стоить минимум 1 200 000 лир или 120 000 долларов.
этот пример только подтверждение вышесказанного, если это нищеброды надо было хапать то на что хватало денег, а потом делать апгрейды. Если это богатые люди их вообще не должно интересовать сколько тогда и сейчас стоила недвижимость, жизнь и здоровье всегда будут стоить дороже каких то 120 куе.
roberto dark написав:А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про які акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!! А ще не забуваємо про ЛІКВІДНІСТЬ та можливость у будь-який час БЕЗ ПРОБЛЕМ ( ЯК У ТУРЕЧЧИНІ) ПРОДАТИ АБО ЖИТИ У НІЙ САМОМУ.
Это аренда однушки в человейнике на левом берегу Киева почти 1 куе в месяц? Понятно чего тогда ИТ-шники бегут в дешевую Турцию (нищеброды).
roberto dark написав:А тепер глянемо сюди https://m.olx.ua/d/obyavlenie/vidovaya- ... NirLX.html на квартиру у Києві, в новенькому жк біля метро з ремонтом, технікою та меблями, про які акурт міг би тільки мріяти. Ціна якої приблизно така сама, але оренда вже 900 $ на місяць і рентабельністю 9% річні!!! Відсутність сезонності, повний контроль у рідній країні, а головне із чемних орендарів-айтішників ще будете вибирати!!! А ще не забуваємо про ЛІКВІДНІСТЬ та можливость у будь-який час БЕЗ ПРОБЛЕМ ( ЯК У ТУРЕЧЧИНІ) ПРОДАТИ АБО ЖИТИ У НІЙ САМОМУ.
Это аренда однушки в человейнике на левом берегу Киева почти 1 куе в месяц? Понятно чего тогда ИТ-шники бегут в дешевую Турцию (нищеброды).
Во первых - это не ПРОСТО ОДНУШКА В ЧЕЛОВЕЙНИКЕ, как вы выразились, а классная полноценная квартира с КРУТЫМ РЕМОНТОМ, как для аренды, в мегапопулярной локации для молодёжи на Осокорках.
Видно, что вы в КРЖН, мягко говоря "плаваете". Жк Севен - это ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫЙ комплекс, отличного качества по киевским меркам с прекрасными видами на Днепр, модными МОПАМИ и телками губастыми в них ( стандарт киевских мажоров) . В 3 мин от метро, рядом с новым трц River mall и всей инфраструктурой. Короче мечта киевских айтишников, и я не шучу.
P.S. Cами интересно где обитаете? Удивите, только честно.
San1t написав:roberto dark, а можете что-то рассказать о инвестиции в недвижимость Израиля. Кому как не Вам, коренному жителю об этом рассказать? Интересно или нет и насколько интересно? Слышал, что у Вас тоже недвига стабильно растёт, правда порог входа болезненный...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Чем меня удивила пресса Великобритании, так очень ТОЧНЫМ изложением того, что такое жизнь за границей Великобритании - и именно в Турции. Напомню, что граждане Великобритании постоянно входят в ТОП-20 инвесторов в недвижимость в Турции. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ почитать. Чёткость, точность изложения и цифр меня реально удивила: https://www.spotblue.com/news/the-cost- ... mY28R8W5Bw
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 лис, 2021 20:29, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:Жить в арендованном без какой либо собственности (кроме золота в слитках) это идеал к которому нужно стремиться.
Именно поэтому еще никто не выиграл в споре о том, что лучше: жить в купленной для себя квартире или жить в арендованной квартире. В воспитании и образе жизни "НАШЕГО" человека и надо, и нужно, и правильно жить в своей квартире. Все пошло с тех временн, когда семьи жили в комнатушках бараков и получали от государства бесплатные квартиры. Плюс к этому - доплата к пенсии за "беспрерывный стаж" на одном предприятии. В то же время в Европе - и особенно в США - привязываются к месту работы, а не к квартире. Потому спор был и остаётся спором: что лучше: жить в купленной для себя квартире или жить в арендованной квартире. Люди нашего менталитета (образа мыслей) никогда не выиграют в этом споре.
Але пан втирає, що в Туреччині тре купувати для себе, а не в оренду.
То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Він до 2015 працював в якісь бюджетній установі за копійки, потім "прозрів", судячи з його досвіду та спеціалізації, якраз на зимівлю в Туреччині вистачає. При чому, ще і жінка теж щось заробляє, тобто ледве тягнуть вдвох. Зато не в Сумах. Успіх. Київ не тягнуть, зате в Аланії. Успішний успіх. Не вистачає ще оренди 1к переробленої в 2к, яка виглядає як 3к.
Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 13 лис, 2021 22:46, всього редагувалось 1 раз.