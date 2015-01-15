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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:44
roberto dark написав: BIGor написав: Frant написав:
Бездітна небагата людина
То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Цікаво, це про яке таке чудо-місто мова? За кого порадуватись? Якщо про акурта та Анталію, то там можна тільки поплакати та пожаліти бідолагу
. Може краще за мене порадуєтесь, який вам пише з пляжу при +28, лежачи на лежаку біля теплого та прозорого моря із РОЗВИНУТОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КРАЇНИ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ ЖИТТЯ?
Я не стверджував, що усі айтішники в Україні нiщеброди ( те що зарплати в більшості менші ніж у їхніх колег в США чи Європі - то це очевидний факт), хоча один мій знайомий senior отримуючи в Києві 4300$ чистими у місяць і проживаючи у своїй власній квартирі, почуває себе чомусь бідняком З ЙОГО СЛІВ.
P S.Напевно у "великого" ігора української жаби НЕМАЄ
Щось малувато, як на сенйора.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:45
flyman написав: BIGor написав: Frant написав:
Бездітна небагата людина
То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Він до 2015 працював в якісь бюджетній установі за копійки, потім "прозрів", судячи з його досвіду та спеціалізації, якраз на зимівлю в Туреччині вистачає. При чому, ще і жінка теж щось заробляє, тобто ледве тягнуть вдвох. Зато не в Сумах. Успіх.
Київ не тягнуть, зате в Аланії. Успішний успіх. Не вистачає ще оренди 1к переробленої в 2к, яка виглядає як 3к.
Молодець, правильно мислиш!
Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:52
Ви хочете добити старого.
Хто нас смішити буде???
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