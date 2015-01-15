RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:44

  roberto dark написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Бездітна небагата людина

То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.

Цікаво, це про яке таке чудо-місто мова? За кого порадуватись? Якщо про акурта та Анталію, то там можна тільки поплакати та пожаліти бідолагу. Може краще за мене порадуєтесь, який вам пише з пляжу при +28, лежачи на лежаку біля теплого та прозорого моря із РОЗВИНУТОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КРАЇНИ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ ЖИТТЯ? 8)

Я не стверджував, що усі айтішники в Україні нiщеброди ( те що зарплати в більшості менші ніж у їхніх колег в США чи Європі - то це очевидний факт), хоча один мій знайомий senior отримуючи в Києві 4300$ чистими у місяць і проживаючи у своїй власній квартирі, почуває себе чомусь бідняком З ЙОГО СЛІВ.

P S.Напевно у "великого" ігора української жаби НЕМАЄ :wink:

Щось малувато, як на сенйора.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26603
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:45

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Бездітна небагата людина

То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.

Він до 2015 працював в якісь бюджетній установі за копійки, потім "прозрів", судячи з його досвіду та спеціалізації, якраз на зимівлю в Туреччині вистачає. При чому, ще і жінка теж щось заробляє, тобто ледве тягнуть вдвох. Зато не в Сумах. Успіх.
Київ не тягнуть, зате в Аланії. Успішний успіх. Не вистачає ще оренди 1к переробленої в 2к, яка виглядає як 3к.

Молодець, правильно мислиш!
Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22427
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:52

  roberto dark написав:Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа.
Зображення
Зображення
Зображення

Ви хочете добити старого.
Хто нас смішити буде???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22427
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 07:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.

В іншому випадку покормив би лендлордів в Києві 10-15 років (тільки жив би як ніщеброд - оренда 1 к - 1000 уе) а потім успішно повернувся в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
До речі, перехід на інший щабель соціальних сходів - відбувається тільки в сакральному кийові?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 19.09.10
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 07:41

  BIGor написав:
  Frant написав:Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.

В іншому випадку покормив би лендлордів в Києві 10-15 років (тільки жив би як ніщеброд - оренда 1 к - 1000 уе) а потім успішно повернувся в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
До речі, перехід на інший щабель соціальних сходів - відбувається тільки в сакральному кийові?

На інший соціальний щабель - можна перейти як завгодно. Аби була воля, бажання і натхнення багато працювати і багато економити.
Хоч еміграцією в Америку, хоч в Польщу.
Лише так досягається багатство.
Потім - можна транжирити гроші на курортах.
Заробити на курортах можна, якщо ви - власник нерухомості, готелю, туристичної фірми чи кафе біля моря.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22427
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 07:48

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.

В іншому випадку покормив би лендлордів в Києві 10-15 років (тільки жив би як ніщеброд - оренда 1 к - 1000 уе) а потім успішно повернувся в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
До речі, перехід на інший щабель соціальних сходів - відбувається тільки в сакральному кийові?

На інший соціальний щабель - можна перейти як завгодно. Аби була воля, бажання і натхнення багато працювати і багато економити.
Хоч еміграцією в Америку, хоч в Польщу.
Лише так досягається багатство.
Потім - можна транжирити гроші на курортах.
Заробити на курортах можна, якщо ви - власник нерухомості, готелю, туристичної фірми чи кафе біля моря.

Ви напевно не читали статтю. Той чоловік пише, що продукти та оренда дешевші ніж в Україні. Де там про транжирство на курорті? Транжирство - це віддавати все життя 1000 доларів/міс. за 1к квартиру в человійнику на лівому березі Києва.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 19.09.10
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 07:53

Цілком можливо, що оренда пристойного сучасного житла не в сезон на курорті - дешевша, ніж оренда сучасного модного житла в Києві. Тому що в Києві - завжди сезон))) Різницю в попиті - уявляєте?)))

Що зимою робити на курорті?
У вікно на море дивитись?
З собакою гуляти по порожньому пляжу???

Крім дешевої Туреччини, є ще дешевші варіанти - Філіпіни, Бірма.

Є Центральна Африка. Там ЗП 50 дол/міс - величезні гроші. І на них там "можна добре жити".

Перепрошую, але розмова про "дешеві продукти" - видає належність людини до найбідніших верств населення, яке економить кожну копійку.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22427
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:03

  Frant написав:Цілком можливо, що оренда пристойного сучасного житла не в сезон на курорті - дешевша, ніж оренда сучасного модного житла в Києві. Тому що в Києві - завжди сезон))) Різницю в попиті - уявляєте?)))

Що зимою робити на курорті?
У вікно на море дивитись?
З собакою гуляти по порожньому пляжу???

Крім дешевої Туреччини, є ще дешевші варіанти - Філіпіни, Бірма.

Є Центральна Африка. Там ЗП 50 дол/міс - величезні гроші. І на них там "можна добре жити".

Перепрошую, але розмова про "дешеві продукти" - видає належність людини до найбідніших верств населення, яке економить кожну копійку.

Так а скільки я заробляю, пан професор (або роберто-дарк?)?
І до речі, навчіться читати
Тим часом дружина знайшла нам у аланському районі Махмутлар нашу нинішню квартиру: у новобудові, також із видом на море, така собі
«1+1» (по-нашому — євро-двушка
). Вона коштувала 250 євро на місяць. Зараз таких цін вже немає, але до 400 євро можна знайти щось вельми пристойне, з гарною інфраструктурою — басейном, хамамом (громадські бані — ред.), спортзалом у будинку.

Пан професор ще й рахувати не вміє.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 19.09.10
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Що бачу в менталітеті пана франта, так це звинувачення, що якщо людина не рахує гроші - то вона ніщеброд. Це тупорила риса характеру багатьох українців.
Якщо не будете рахувати гроші - будете сидіти в голоті і далі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 19.09.10
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:29

  BIGor написав:Що бачу в менталітеті пана франта, так це звинувачення, що якщо людина не рахує гроші - то вона ніщеброд. Це тупорила риса характеру багатьох українців.
Якщо не будете рахувати гроші - будете сидіти в голоті і далі.

Звісно, ніщеброди не рахують гроші.
І полюбляють б/у джипи-євробляхи з великими колесами (у кредит) і дешеві продукти. Понти, все понти.

Квартиру на курорті є сенс купляти собі, якщо маєш фірму, маєш десяток квартир в Києві. Чи Лондоні))) не раніше.

Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве.
П.С. У вас є знайомі мультимільйонери? Впевнений, що ні.

В мене - є. Рідкісні жлоби, зимою сніга не допросишся.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22427
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 372373374375
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 837, 838, 839
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8384 1149679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 21:21
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52940
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105057
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.