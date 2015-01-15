|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:44
roberto dark написав: BIGor написав: Frant написав:
Бездітна небагата людина
То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Цікаво, це про яке таке чудо-місто мова? За кого порадуватись? Якщо про акурта та Анталію, то там можна тільки поплакати та пожаліти бідолагу
. Може краще за мене порадуєтесь, який вам пише з пляжу при +28, лежачи на лежаку біля теплого та прозорого моря із РОЗВИНУТОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КРАЇНИ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ ЖИТТЯ?
Я не стверджував, що усі айтішники в Україні нiщеброди ( те що зарплати в більшості менші ніж у їхніх колег в США чи Європі - то це очевидний факт), хоча один мій знайомий senior отримуючи в Києві 4300$ чистими у місяць і проживаючи у своїй власній квартирі, почуває себе чомусь бідняком З ЙОГО СЛІВ.
P S.Напевно у "великого" ігора української жаби НЕМАЄ
Щось малувато, як на сенйора.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26603
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 2143 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:45
flyman написав: BIGor написав: Frant написав:
Бездітна небагата людина
То вже і ІТ-шники в Україні рахуються ніщебродами? Ну людина вибрала замість Києва та Сум більш розвинене, дешевше і цікавіше місто. То порадуйтесь за нього. Українська жаба давить. До речі, не перший раз таке чую що ІТ-шники в Україні ніщеброди. Наш друг з Ізраілю теж саме приблизно писав.
Він до 2015 працював в якісь бюджетній установі за копійки, потім "прозрів", судячи з його досвіду та спеціалізації, якраз на зимівлю в Туреччині вистачає. При чому, ще і жінка теж щось заробляє, тобто ледве тягнуть вдвох. Зато не в Сумах. Успіх.
Київ не тягнуть, зате в Аланії. Успішний успіх. Не вистачає ще оренди 1к переробленої в 2к, яка виглядає як 3к.
Молодець, правильно мислиш!
Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22427
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:52
Ви хочете добити старого.
Хто нас смішити буде???
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22427
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лис, 2021 07:20
Frant написав:
Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.
В іншому випадку покормив би лендлордів в Києві 10-15 років (тільки жив би як ніщеброд - оренда 1 к - 1000 уе) а потім успішно повернувся в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
До речі, перехід на інший щабель соціальних сходів - відбувається тільки в сакральному кийові?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5417
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 1175 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 лис, 2021 07:41
BIGor написав: Frant написав:
Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.
В іншому випадку покормив би лендлордів в Києві 10-15 років (тільки жив би як ніщеброд - оренда 1 к - 1000 уе) а потім успішно повернувся в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
До речі, перехід на інший щабель соціальних сходів - відбувається тільки в сакральному кийові?
На інший соціальний щабель - можна перейти як завгодно. Аби була воля, бажання і натхнення багато працювати і багато економити.
Хоч еміграцією в Америку, хоч в Польщу.
Лише так досягається багатство.
Потім - можна транжирити гроші на курортах.
Заробити на курортах можна, якщо ви - власник нерухомості, готелю, туристичної фірми чи кафе біля моря.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22427
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лис, 2021 07:48
Frant написав: BIGor написав: Frant написав:
Той успішний хлоп посидить в турецькій оренді років 10-15, а потім успішно повернеться в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
Перехід на інший щабель соціальних сходів - йому не світить.
В іншому випадку покормив би лендлордів в Києві 10-15 років (тільки жив би як ніщеброд - оренда 1 к - 1000 уе) а потім успішно повернувся в Суми, в квартиру своїх батька і матері.
До речі, перехід на інший щабель соціальних сходів - відбувається тільки в сакральному кийові?
На інший соціальний щабель - можна перейти як завгодно. Аби була воля, бажання і натхнення багато працювати і багато економити.
Хоч еміграцією в Америку, хоч в Польщу.
Лише так досягається багатство.
Потім - можна транжирити гроші на курортах.
Заробити на курортах можна, якщо ви - власник нерухомості, готелю, туристичної фірми чи кафе біля моря.
Ви напевно не читали статтю. Той чоловік пише, що продукти та оренда дешевші ніж в Україні. Де там про транжирство на курорті? Транжирство - це віддавати все життя 1000 доларів/міс. за 1к квартиру в человійнику на лівому березі Києва.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5417
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 1175 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 лис, 2021 07:53
Цілком можливо, що оренда пристойного сучасного житла не в сезон на курорті - дешевша, ніж оренда сучасного модного житла в Києві. Тому що в Києві - завжди сезон))) Різницю в попиті - уявляєте?)))
Що зимою робити на курорті?
У вікно на море дивитись?
З собакою гуляти по порожньому пляжу???
Крім дешевої Туреччини, є ще дешевші варіанти - Філіпіни, Бірма.
Є Центральна Африка. Там ЗП 50 дол/міс - величезні гроші. І на них там "можна добре жити".
Перепрошую, але розмова про "дешеві продукти" - видає належність людини до найбідніших верств населення, яке економить кожну копійку.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22427
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:03
Frant написав:
Цілком можливо, що оренда пристойного сучасного житла не в сезон на курорті - дешевша, ніж оренда сучасного модного житла в Києві. Тому що в Києві - завжди сезон))) Різницю в попиті - уявляєте?)))
Що зимою робити на курорті?
У вікно на море дивитись?
З собакою гуляти по порожньому пляжу???
Крім дешевої Туреччини, є ще дешевші варіанти - Філіпіни, Бірма.
Є Центральна Африка. Там ЗП 50 дол/міс - величезні гроші. І на них там "можна добре жити".
Перепрошую, але розмова про "дешеві продукти" - видає належність людини до найбідніших верств населення, яке економить кожну копійку.
Так а скільки я заробляю, пан професор (або роберто-дарк?)?
І до речі, навчіться читати
Тим часом дружина знайшла нам у аланському районі Махмутлар нашу нинішню квартиру: у новобудові, також із видом на море, така собі
«1+1» (по-нашому — євро-двушка
). Вона коштувала 250 євро на місяць
. Зараз таких цін вже немає, але до 400 євро
можна знайти щось вельми пристойне, з гарною інфраструктурою — басейном, хамамом (громадські бані — ред.), спортзалом у будинку.
Пан професор ще й рахувати не вміє.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5417
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 1175 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:05
Що бачу в менталітеті пана франта, так це звинувачення, що якщо людина не рахує гроші - то вона ніщеброд. Це тупорила риса характеру багатьох українців.
Якщо не будете рахувати гроші - будете сидіти в голоті і далі.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5417
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 1175 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:29
BIGor написав:
Що бачу в менталітеті пана франта, так це звинувачення, що якщо людина не рахує гроші - то вона ніщеброд. Це тупорила риса характеру багатьох українців.
Якщо не будете рахувати гроші - будете сидіти в голоті і далі.
Звісно, ніщеброди не рахують гроші.
І полюбляють б/у джипи-євробляхи з великими колесами (у кредит) і дешеві продукти. Понти, все понти.
Квартиру на курорті є сенс купляти собі, якщо маєш фірму, маєш десяток квартир в Києві. Чи Лондоні))) не раніше.
Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве.
П.С. У вас є знайомі мультимільйонери? Впевнений, що ні.
В мене - є. Рідкісні жлоби, зимою сніга не допросишся.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22427
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8384
|1149679
|
|
|241
|52940
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|105057
|
|