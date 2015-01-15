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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лис, 2021 09:14
Frant написав:
Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((
Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
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