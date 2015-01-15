RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((

Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 19.09.10
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:59

  BIGor написав:
  Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((

Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.

Ваші наміри інвестицій підтримую.
Сам давно розглядав саме Польщу.
Ретельно придивлявся:
- Люблін (після Нового року переїжджає на ПМЖ мій колись підлеглий - я нарешті його умовив скористатися своїм чудовим прізвищем та ім"ям "Лех Хххххххххххххх". Поки що така проблема: якщо навіть продасть в Україні свою квартиру, та свое авто, та свій гараж (зараз над цим працює) - однаково не получається купити квартиру в Любліні. Буде брати житло в оренду). Звільняється із вкрай важливої та престижної роботи.
- Катовіце - чудове місто гірників. Отримало шалений розвиток в останні 15 років - прямо як у кіно про майбутнє.
- Радом (Radom) - мало хто знає, що у 2015-2018 роках зі Львова в це польське містечко був прямий рейс однієї польської авіакомпанії - на літку SAAB 340 можна було за 27-50 злотих попасти зі Львова в центр Польщі. Цікаве містечко з цікавим розташуванням. Ми літали для куражу попити польского пива. Приятель тримав в центрі магазин українських цукерок.
- Краків - розглядав, але без пристрасті - якийсь він занадто старий та заклопотаний. Щодня у Вавель ходити не будеш. Умовляла приятельниця - мешканка Кракова, з якою вперше встав на гірьскі лижі в гірськолижному центрі Wisla.
- Wisla - цікавий гірськолижний центр. Останінй раз мацав там нові квартири в новобудовах в 2015 та в 2016 рокках - була ціна по 1000 євро кв.м.
- Бєльско-Б"яла - тут приваблювало: а) новоубудова - все під ключ - 1400 євро кв.м; б) цікаве географічне розташування - посередині між Краковом та кордоном з Чехією та Словаччиною.
- З Кракова за кермом авто виїжджав у Словачичну через перевали - дивилися цікаве містечко брусових будинків - будинки дуже вразили, але місце розташування не вразило зовсім...
Повертався у Польщу наче в осередок культури та життя. Особливо це було помітно в маленькому містечку Польщі під назвою Цешин (Cieszyn) - переходиш символічний кордон в Чехію - наче попав на цвинтар - повертаєшся в Польщу - наче попадаєш на карнавал.

Успіхів у виборі нерухомості!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6362
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2432 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:31

Головна подія в царині інвестицій українців відбудеться завтра - 15 листопада 2021 року.
Як відомо, спроби інвестувати гроші в нерухомість Іспанії, Італії, Болгарії, Албанії, Словаччини, Нікарагуа, Філіппін та Португалії далі "пустого базікання" не йдуть
В той же час люди займаються реальними справами, в тому числі обладанням "запасного аеродрому".
Інститут статистики Туреччини о 10-00 15.11.2021 оприлюднить дані про купівлю квартир іноземцями за жовтень 2021 року.
А поки цікава статистика за січень-вересень 2021 року.
Українці:
Зображення
Громадяни Німеччини. Цікаве порівняння. Німці поставили в цьому році рекорд десятиріччя: тільки у вересні було куплено ними нечувану кількість - 298 квартир!!!!
Зображення
27 листопада зустрічаю в аеропорту Анталії прямий рейс з Німеччини - колись "наших" - а тепер громадян Німеччини - мають намір прикупити квартиру в Анталії... Хочуть хорошу 1+1 в діапазоні цін 70 000 - 80 000 євро.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6362
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2432 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 373374375376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 837, 838, 839
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8384 1149757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 21:21
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52945
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105058
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.