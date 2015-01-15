Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 09:14
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 14 лис, 2021 10:59
Ваші наміри інвестицій підтримую.
Сам давно розглядав саме Польщу.
Ретельно придивлявся:
- Люблін (після Нового року переїжджає на ПМЖ мій колись підлеглий - я нарешті його умовив скористатися своїм чудовим прізвищем та ім"ям "Лех Хххххххххххххх". Поки що така проблема: якщо навіть продасть в Україні свою квартиру, та свое авто, та свій гараж (зараз над цим працює) - однаково не получається купити квартиру в Любліні. Буде брати житло в оренду). Звільняється із вкрай важливої та престижної роботи.
- Катовіце - чудове місто гірників. Отримало шалений розвиток в останні 15 років - прямо як у кіно про майбутнє.
- Радом (Radom) - мало хто знає, що у 2015-2018 роках зі Львова в це польське містечко був прямий рейс однієї польської авіакомпанії - на літку SAAB 340 можна було за 27-50 злотих попасти зі Львова в центр Польщі. Цікаве містечко з цікавим розташуванням. Ми літали для куражу попити польского пива. Приятель тримав в центрі магазин українських цукерок.
- Краків - розглядав, але без пристрасті - якийсь він занадто старий та заклопотаний. Щодня у Вавель ходити не будеш. Умовляла приятельниця - мешканка Кракова, з якою вперше встав на гірьскі лижі в гірськолижному центрі Wisla.
- Wisla - цікавий гірськолижний центр. Останінй раз мацав там нові квартири в новобудовах в 2015 та в 2016 рокках - була ціна по 1000 євро кв.м.
- Бєльско-Б"яла - тут приваблювало: а) новоубудова - все під ключ - 1400 євро кв.м; б) цікаве географічне розташування - посередині між Краковом та кордоном з Чехією та Словаччиною.
- З Кракова за кермом авто виїжджав у Словачичну через перевали - дивилися цікаве містечко брусових будинків - будинки дуже вразили, але місце розташування не вразило зовсім...
Повертався у Польщу наче в осередок культури та життя. Особливо це було помітно в маленькому містечку Польщі під назвою Цешин (Cieszyn) - переходиш символічний кордон в Чехію - наче попав на цвинтар - повертаєшся в Польщу - наче попадаєш на карнавал.
Успіхів у виборі нерухомості!
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:31
Головна подія в царині інвестицій українців відбудеться завтра - 15 листопада 2021 року.
Як відомо, спроби інвестувати гроші в нерухомість Іспанії, Італії, Болгарії, Албанії, Словаччини, Нікарагуа, Філіппін та Португалії далі "пустого базікання" не йдуть
В той же час люди займаються реальними справами, в тому числі обладанням "запасного аеродрому".
Інститут статистики Туреччини о 10-00 15.11.2021 оприлюднить дані про купівлю квартир іноземцями за жовтень 2021 року.
А поки цікава статистика за січень-вересень 2021 року.
Українці:
Громадяни Німеччини. Цікаве порівняння. Німці поставили в цьому році рекорд десятиріччя: тільки у вересні було куплено ними нечувану кількість - 298 квартир!!!!
27 листопада зустрічаю в аеропорту Анталії прямий рейс з Німеччини - колись "наших" - а тепер громадян Німеччини - мають намір прикупити квартиру в Анталії... Хочуть хорошу 1+1 в діапазоні цін 70 000 - 80 000 євро.
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