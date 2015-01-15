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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((

Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:59

  BIGor написав:
  Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((

Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.

Ваші наміри інвестицій підтримую.
Сам давно розглядав саме Польщу.
Ретельно придивлявся:
- Люблін (після Нового року переїжджає на ПМЖ мій колись підлеглий - я нарешті його умовив скористатися своїм чудовим прізвищем та ім"ям "Лех Хххххххххххххх". Поки що така проблема: якщо навіть продасть в Україні свою квартиру, та свое авто, та свій гараж (зараз над цим працює) - однаково не получається купити квартиру в Любліні. Буде брати житло в оренду). Звільняється із вкрай важливої та престижної роботи.
- Катовіце - чудове місто гірників. Отримало шалений розвиток в останні 15 років - прямо як у кіно про майбутнє.
- Радом (Radom) - мало хто знає, що у 2015-2018 роках зі Львова в це польське містечко був прямий рейс однієї польської авіакомпанії - на літку SAAB 340 можна було за 27-50 злотих попасти зі Львова в центр Польщі. Цікаве містечко з цікавим розташуванням. Ми літали для куражу попити польского пива. Приятель тримав в центрі магазин українських цукерок.
- Краків - розглядав, але без пристрасті - якийсь він занадто старий та заклопотаний. Щодня у Вавель ходити не будеш. Умовляла приятельниця - мешканка Кракова, з якою вперше встав на гірьскі лижі в гірськолижному центрі Wisla.
- Wisla - цікавий гірськолижний центр. Останінй раз мацав там нові квартири в новобудовах в 2015 та в 2016 рокках - була ціна по 1000 євро кв.м.
- Бєльско-Б"яла - тут приваблювало: а) новоубудова - все під ключ - 1400 євро кв.м; б) цікаве географічне розташування - посередині між Краковом та кордоном з Чехією та Словаччиною.
- З Кракова за кермом авто виїжджав у Словачичну через перевали - дивилися цікаве містечко брусових будинків - будинки дуже вразили, але місце розташування не вразило зовсім...
Повертався у Польщу наче в осередок культури та життя. Особливо це було помітно в маленькому містечку Польщі під назвою Цешин (Cieszyn) - переходиш символічний кордон в Чехію - наче попав на цвинтар - повертаєшся в Польщу - наче попадаєш на карнавал.

Успіхів у виборі нерухомості!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:31

Головна подія в царині інвестицій українців відбудеться завтра - 15 листопада 2021 року.
Як відомо, спроби інвестувати гроші в нерухомість Іспанії, Італії, Болгарії, Албанії, Словаччини, Нікарагуа, Філіппін та Португалії далі "пустого базікання" не йдуть
В той же час люди займаються реальними справами, в тому числі обладанням "запасного аеродрому".
Інститут статистики Туреччини о 10-00 15.11.2021 оприлюднить дані про купівлю квартир іноземцями за жовтень 2021 року. За 2020 рік українцями куплено 771 квартиру.
А поки цікава статистика за січень-вересень 2021 року.
Українці:
Зображення
Громадяни Німеччини. Цікаве порівняння. Німці поставили в цьому році рекорд десятиріччя: тільки у вересні було куплено ними нечувану кількість - 298 квартир!!!!
Зображення
Підготовлено мною спеціально для форумчан за даними Інституту статистики Туреччини: https://www.tuik.gov.tr
27 листопада зустрічаю в аеропорту Анталії прямий рейс з Німеччини - колись "наших" - а тепер громадян Німеччини - мають намір прикупити квартиру в Анталії... Хочуть хорошу 1+1 в діапазоні цін 70 000 - 80 000 євро.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:28

  BIGor написав:
  Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((

Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.

Звісно, чому би шановному пану не знайти роботу в Польщі? Новобуд з орендою 250 євро/міс з видом на Балтійське море, зимою, в несезон? Плюс дешеві продукти. І зупинка ШРТ поруч))) А влітку - назад, back in the Ukraine)))коровам хвости крутити))) вакансії пастухів - вельми актуальні зараз))) і добряче оплачуються)))
Економія)))
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:33

  roberto dark написав:Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа.

В продолжении предыдущих вопросов..., которые так и остались без ответа...
А какая цена израильского человейника, ну чтобы форумчане могли сравнить ваши цены, с Украиной, Турцией и другими странами, кому что ближе... Трёхкомнатная квартира в 1,5 ляма баксов впишусь, или надо ещё подзаработать???
Ну и по комфортности проживания есть конечно вопросы. Какова вероятность, что потратив такие деньги, у этого дома не взорвут очередные террористы что нибудь, гарантия того, что не нарисуется очередной фанатик, который торопится в "лучший мир" в свой гарем к девственницам, но по дороге, обязательно хочет кого-то захватить с собой, без желания этих, ни в чём не повинных людей? Расскажите, про то, как далеко находится бомбоубежище от этого шикарного человейника, как оборудованы специальные помещения на случай химической, бактериологической атаки? Как приятно наблюдать из своего балкона за пару лям баксов, помимо завораживающего морского пейзажа, следующую картинку, как на видео и молится, чтобы на балкон не прилетело...


Комфортно? Потому как многие форумчане, продолжают находится в статусе "теоретиков", никуда не ездили, и видели мир только в телевизоре, глазами Варламова!!!
Ну и спрошу форумчан так как уверен, что roberto dark не ответит. Почему roberto dark пишет только по субботам?? Ну удивительно ведь. Есть у меня догадка, на этот счёт. Рискну предположить... Насколько я знаю, эмигранты впахивают с утра до ночи. 12часовой рабочий день и больше - это норма. Конечно, при таком графике, не до клацанья по клаве, разве только что в субботу, появляется возможность рассказать окружающим о своей райской жизни!!! :mrgreen:

roberto dark, квартиру хоть купили? Нет, нет, не ту, что на Вашем фото!!! Ту не купили, я понимаю, может другую... или всё в аренде живёте? Буду ждать вашего субботнего ответа с нетерпением).
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