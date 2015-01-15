Додано: Нед 14 лис, 2021 10:59

BIGor написав: Frant написав: Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве(((( Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((

Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві. Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.

Люблін

Катовіце

Радом (Radom)

Краків

Wisla

Бєльско-Б"яла

Сам давно розглядав саме Польщу.Ретельно придивлявся:(після Нового року переїжджає на ПМЖ мій колись підлеглий - я нарешті його умовив скористатися своїм чудовим прізвищем та ім"ям "Лех Хххххххххххххх". Поки що така проблема: якщо навіть продасть в Україні свою квартиру, та свое авто, та свій гараж (зараз над цим працює) - однаково не получається купити квартиру в Любліні. Буде брати житло в оренду). Звільняється із вкрай важливої та престижної роботи.- чудове місто гірників. Отримало шалений розвиток в останні 15 років - прямо як у кіно про майбутнє.- мало хто знає, що у 2015-2018 роках зі Львова в це польське містечко був прямий рейс однієї польської авіакомпанії - на літку SAAB 340 можна було за 27-50 злотих попасти зі Львова в центр Польщі. Цікаве містечко з цікавим розташуванням. Ми літали для куражу попити польского пива. Приятель тримав в центрі магазин українських цукерок.- розглядав, але без пристрасті - якийсь він занадто старий та заклопотаний. Щодня у Вавель ходити не будеш. Умовляла приятельниця - мешканка Кракова, з якою вперше встав на гірьскі лижі в гірськолижному центрі Wisla.- цікавий гірськолижний центр. Останінй раз мацав там нові квартири в новобудовах в 2015 та в 2016 рокках - була ціна по 1000 євро кв.м.- тут приваблювало: а) новоубудова - все під ключ - 1400 євро кв.м; б) цікаве географічне розташування - посередині між Краковом та кордоном з Чехією та Словаччиною.- З Кракова за кермом авто виїжджав у Словачичну через перевали - дивилися цікаве містечко брусових будинків - будинки дуже вразили, але місце розташування не вразило зовсім...Повертався у Польщу наче в осередок культури та життя. Особливо це було помітно в маленькому містечку Польщі під назвою Цешин (Cieszyn) - переходиш символічний кордон в Чехію - наче попав на цвинтар - повертаєшся в Польщу - наче попадаєш на карнавал.Успіхів у виборі нерухомості!