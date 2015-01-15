Додано: Нед 14 лис, 2021 12:33

roberto dark написав: Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа. Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа.

В продолжении предыдущих вопросов..., которые так и остались без ответа...А какая цена израильского человейника, ну чтобы форумчане могли сравнить ваши цены, с Украиной, Турцией и другими странами, кому что ближе... Трёхкомнатная квартира в 1,5 ляма баксов впишусь, или надо ещё подзаработать???Ну и по комфортности проживания есть конечно вопросы. Какова вероятность, что потратив такие деньги, у этого дома не взорвут очередные террористы что нибудь, гарантия того, что не нарисуется очередной фанатик, который торопится в "лучший мир" в свой гарем к девственницам, но по дороге, обязательно хочет кого-то захватить с собой, без желания этих, ни в чём не повинных людей?Как приятно наблюдать из своего балкона за пару лям баксов, помимо завораживающего морского пейзажа, следующую картинку, как на видео и молится, чтобы на балкон не прилетело...Комфортно? Потому как многие форумчане, продолжают находится в статусе "теоретиков", никуда не ездили, и видели мир только в телевизоре, глазами Варламова!!!Ну и спрошу форумчан так как уверен, что roberto dark не ответит. Почему roberto dark пишет только по субботам?? Ну удивительно ведь. Есть у меня догадка, на этот счёт. Рискну предположить... Насколько я знаю, эмигранты впахивают с утра до ночи.Конечно, при таком графике, не до клацанья по клаве, разве только что в субботу, появляется возможность рассказать окружающим о своей райской жизни!!!roberto dark, квартиру хоть купили? Нет, нет, не ту, что на Вашем фото!!! Ту не купили, я понимаю, может другую... или всё в аренде живёте? Буду ждать вашего субботнего ответа с нетерпением).