roberto dark написав:
Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа.
В продолжении предыдущих вопросов..., которые так и остались без ответа...
А какая цена израильского человейника, ну чтобы форумчане могли сравнить ваши цены, с Украиной, Турцией и другими странами, кому что ближе... Трёхкомнатная квартира в 1,5 ляма баксов впишусь, или надо ещё подзаработать???
Ну и по комфортности проживания есть конечно вопросы. Какова вероятность, что потратив такие деньги, у этого дома не взорвут очередные террористы что нибудь, гарантия того, что не нарисуется очередной фанатик, который торопится в "лучший мир" в свой гарем к девственницам, но по дороге, обязательно хочет кого-то захватить с собой, без желания этих, ни в чём не повинных людей? Расскажите, про то, как далеко находится бомбоубежище от этого шикарного человейника, как оборудованы специальные помещения на случай химической, бактериологической атаки?
Как приятно наблюдать из своего балкона за пару лям баксов, помимо завораживающего морского пейзажа, следующую картинку, как на видео и молится, чтобы на балкон не прилетело...
Комфортно? Потому как многие форумчане, продолжают находится в статусе "теоретиков", никуда не ездили, и видели мир только в телевизоре, глазами Варламова!!!
Ну и спрошу форумчан так как уверен, что roberto dark не ответит. Почему roberto dark пишет только по субботам?? Ну удивительно ведь. Есть у меня догадка, на этот счёт. Рискну предположить... Насколько я знаю, эмигранты впахивают с утра до ночи. 12часовой рабочий день и больше - это норма.
Конечно, при таком графике, не до клацанья по клаве, разве только что в субботу, появляется возможность рассказать окружающим о своей райской жизни!!!
roberto dark, квартиру хоть купили? Нет, нет, не ту, что на Вашем фото!!! Ту не купили, я понимаю, может другую... или всё в аренде живёте? Буду ждать вашего субботнего ответа с нетерпением).