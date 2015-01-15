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Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((
Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
Звісно, чому би шановному пану не знайти роботу в Польщі? Новобуд з орендою 150 євро/міс з видом на Балтійське море, зимою, в несезон? Плюс дешеві продукти. І зупинка ШРТ поруч))) А влітку - назад, back in the Ukraine)))коровам хвости крутити))) вакансії пастухів - вельми актуальні зараз))) і добряче оплачуються))) Економія)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 лис, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа.
В продолжении предыдущих вопросов..., которые так и остались без ответа... А какая цена израильского человейника, ну чтобы форумчане могли сравнить ваши цены, с Украиной, Турцией и другими странами, кому что ближе... Трёхкомнатная квартира в 1,5 ляма баксов впишусь, или надо ещё подзаработать??? Ну и по комфортности проживания есть конечно вопросы. Какова вероятность, что потратив такие деньги, у этого дома не взорвут очередные террористы что нибудь, гарантия того, что не нарисуется очередной фанатик, который торопится в "лучший мир" в свой гарем к девственницам, но по дороге, обязательно хочет кого-то захватить с собой, без желания этих, ни в чём не повинных людей? Расскажите, про то, как далеко находится бомбоубежище от этого шикарного человейника, как оборудованы специальные помещения на случай химической, бактериологической атаки? Как приятно наблюдать из своего балкона за пару лям баксов, помимо завораживающего морского пейзажа, следующую картинку, как на видео и молится, чтобы на балкон не прилетело...
Комфортно? Потому как многие форумчане, продолжают находится в статусе "теоретиков", никуда не ездили, и видели мир только в телевизоре, глазами Варламова!!! Ну и спрошу форумчан так как уверен, что roberto dark не ответит. Почему roberto dark пишет только по субботам?? Ну удивительно ведь. Есть у меня догадка, на этот счёт. Рискну предположить... Насколько я знаю, эмигранты впахивают с утра до ночи. 12часовой рабочий день и больше - это норма. Конечно, при таком графике, не до клацанья по клаве, разве только что в субботу, появляется возможность рассказать окружающим о своей райской жизни!!!
roberto dark, квартиру хоть купили? Нет, нет, не ту, что на Вашем фото!!! Ту не купили, я понимаю, может другую... или всё в аренде живёте? Буду ждать вашего субботнего ответа с нетерпением).
Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((
Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
Звісно, чому би шановному пану не знайти роботу в Польщі? Новобуд з орендою 250 євро/міс з видом на Балтійське море, зимою, в несезон? Плюс дешеві продукти. І зупинка ШРТ поруч))) А влітку - назад, back in the Ukraine)))коровам хвости крутити))) вакансії пастухів - вельми актуальні зараз))) і добряче оплачуються))) Економія)))
Яка різниця де працювати - якщо робота віддалено? В офісі уже не був як 1,5 року.
BIGor написав:Ви напевно не читали статтю. Той чоловік пише, що продукти та оренда дешевші ніж в Україні. Де там про транжирство на курорті? Транжирство - це віддавати все життя 1000 доларів/міс. за 1к квартиру в человійнику на лівому березі Києва.
BIGor написав:Ви напевно не читали статтю. Той чоловік пише, що продукти та оренда дешевші ніж в Україні. Де там про транжирство на курорті? Транжирство - це віддавати все життя 1000 доларів/міс. за 1к квартиру в человійнику на лівому березі Києва.
San1t Клоны акурта хотят знать почему по выходным пишу? Если самим нет мозгов догадаться, то всё банально просто - потому, что на выходные модераторы не так жёстко стирают сообщения. В последнее время вообще думаю покинуть этот форум, если будете плохо СМЕШИТЬ. Пока ещё справляетесь но всё хуже и хуже...Кроме того ещё некоторые неадекваты с секты анталиевского ПОДНОСЧИКА ПИВА ( ) начали проявлять своё хамское нутро.
P.S. Ашкелон и Газа от меня настолько далеко кстати, что я даже ни разу толком то там и не был ( проездом разве), за почти два десятка лет, прожитых в стране "молока и меда". Какие 12 часов работы? Так вкалывают в Израиле только украинские нелегалы (несбыточная мечта акурта), а израильтянам закон запрещает больше 8 часов работать.