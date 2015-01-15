Додано: Пон 15 лис, 2021 09:37

Можна багато говорити і нічого не робити. Засмічувати форум своїм нікому не потрібним сміттям з коефіцієнтом корисної дії, який дорівнює нулю.А можна діяти.Свого роду сенсація на ринку нерухомості.Появу цієї сенсації я прогнозував ще місяць з тому, написавши на гілці, що - мабуть - на ринок нерухомості Анталії зайдуть громадяни Канади - я зустрів їх у відділенні Deniz bank (належить ОАЕ) та трохи спілкувався.Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про купівлю житла іноземцями в Туреччині за жовтень 2021 року.Спочатку - загальна статистика про купівлю квартир в Туреччині.Всього за жовтень куплено 137 401 квартиру -у порівняння з жовтнем минулого року і на 6,4% менше, ніж у вересні:19% відсотків квартир куплено в Стамбулі, 9,8% - в столиці Анкарі, і 6% - у великому місті Ізмір.Іноземці в жовтні купили 5 893 квартири: цеу порівнянні з жовтнем минулого року.Цікаво, що частка квартир, куплених іноземцями, складає 4,3% від загального обсягу проданого житла.Ретроспективно це виглядає так:На першому місці - квартири в діловому центрі - Стамбулі - куплено 2 464 квартири.На другому місці - ніхто ж не сумнівався - місто з населенням майже, як Київ - 2 400 000 постійних мешканців - Анталія - куплено в жовтніквартир ().За громадянством покупців маємо першу двадцятку:Головна сенсація - замість громадян Швеції, які займали зазвичай місце 20, це місце номер 20 посіли громадяни Канади - ними куплено 63 квартири. Зазвичай стільки квартир в місяць купували шведи. Шведи побили власний рекорд - куплено 74 квартири.Українці міцно тримають місце 10 в ТОП-20 покупців - куплено в жовтніквартири. Рекордом був червень 2021 - 127 квартир!Громадяни Німеччини міцно тримають місце 4, як і росіяни - як завжди - місце номер 3.За даними:Статистика за попередній місяць тут: