Еміграція - буває життєво необхідною (щоб вижити), ковбасною або ж курортною)))
Третій варіант - вельми цікавий)))
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:52
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:04
И в бетон на 280-Й линии от моря (напротив мечети). По завету того , который НЕ МУСОРИТ НА ФОРУМЕ, А "ДЕЙСТВУЕТ"!!!
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:13
Нет там никакой тысячи. Речь идет о покупках, а где продажи?
Может из этой тысячи, 700 уже продались и хозяева убежали обратно?
Это как статистика о рождаемости. Типа, в стране за год родился 1 млн. детей. Фанфары.
Но никто не пишет что 1.5млн. человек за этот же год отправились на тот свет....
Где данные о продажах квартир иностранцами в Турции?
Этих данных нет, и не будет, так как нужен рекламный позитив для Акуртов....
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:19
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:48
Старому и курс овер 10 уже в радость давно.Может действительно на апельсинах соседних садов и петрушке с рыбалкой живёт
Инфляция в стране прибывания ему пох
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:58
Мизантрóп может подрабатывает официантом, посыльным в местной конторе типа Glovo ( НА ВЕЛОСИПЕДЕ) или вообще "мальчиком на побегушках" у друзей, украинских олигархов с Запорожья . Поэтому и пох.. инфляция...Копейка капает не хуже чем в сезон на набережной .
P S. Кстати может кто подскажет название компании на его "робе", а то не могу разобрать. Могли бы и на блайзере написать.
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