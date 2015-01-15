RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:52

  roberto dark написав:УКРАЇНЦІ, з їх тисячею квартир в Анталії - то звичайно ДУЖЕ ПОМІТНЕ ЯВИЩЕ! ЦЕ МАБУТЬ ЯКАСЬ НОВА І НАДЗВИЧАЙНО ВЕЛИКА ЕМІГРАЦІЙНА ХВИЛЯ В ТУРЕЧЧИНУ :D

Еміграція - буває життєво необхідною (щоб вижити), ковбасною або ж курортною)))
Третій варіант - вельми цікавий)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22428
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 2342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:04

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:УКРАЇНЦІ, з їх тисячею квартир в Анталії - то звичайно ДУЖЕ ПОМІТНЕ ЯВИЩЕ! ЦЕ МАБУТЬ ЯКАСЬ НОВА І НАДЗВИЧАЙНО ВЕЛИКА ЕМІГРАЦІЙНА ХВИЛЯ В ТУРЕЧЧИНУ :D

и все в Автодор,товарищи! :lol:

И в бетон на 280-Й линии от моря (напротив мечети). По завету того , который НЕ МУСОРИТ НА ФОРУМЕ, А "ДЕЙСТВУЕТ"!!!
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 04.06.19
Подякував: 151 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:13

  roberto dark написав:УКРАЇНЦІ, з їх тисячею квартир в Анталії - то звичайно ДУЖЕ ПОМІТНЕ ЯВИЩЕ! ЦЕ МАБУТЬ ЯКАСЬ НОВА І НАДЗВИЧАЙНО ВЕЛИКА ЕМІГРАЦІЙНА ХВИЛЯ В ТУРЕЧЧИНУ :D

Нет там никакой тысячи. Речь идет о покупках, а где продажи?
Может из этой тысячи, 700 уже продались и хозяева убежали обратно?
Это как статистика о рождаемости. Типа, в стране за год родился 1 млн. детей. Фанфары.
Но никто не пишет что 1.5млн. человек за этот же год отправились на тот свет....
Где данные о продажах квартир иностранцами в Турции?
Этих данных нет, и не будет, так как нужен рекламный позитив для Акуртов....
RTC12
 
Повідомлень: 597
З нами з: 09.05.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:19

  roberto dark написав:УКРАЇНЦІ, з їх тисячею квартир в Анталії - то звичайно ДУЖЕ ПОМІТНЕ ЯВИЩЕ! ЦЕ МАБУТЬ ЯКАСЬ НОВА І НАДЗВИЧАЙНО ВЕЛИКА ЕМІГРАЦІЙНА ХВИЛЯ В ТУРЕЧЧИНУ :D

Там же вроде вся Турция, а не только Анталия.
Vint
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 14.07.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:48

  RTC12 написав:
  roberto dark написав:УКРАЇНЦІ, з їх тисячею квартир в Анталії - то звичайно ДУЖЕ ПОМІТНЕ ЯВИЩЕ! ЦЕ МАБУТЬ ЯКАСЬ НОВА І НАДЗВИЧАЙНО ВЕЛИКА ЕМІГРАЦІЙНА ХВИЛЯ В ТУРЕЧЧИНУ :D

Нет там никакой тысячи. Речь идет о покупках, а где продажи?
Может из этой тысячи, 700 уже продались и хозяева убежали обратно?
Это как статистика о рождаемости. Типа, в стране за год родился 1 млн. детей. Фанфары.
Но никто не пишет что 1.5млн. человек за этот же год отправились на тот свет....
Где данные о продажах квартир иностранцами в Турции?
Этих данных нет, и не будет, так как нужен рекламный позитив для Акуртов....

Старому и курс овер 10 уже в радость давно.Может действительно на апельсинах соседних садов и петрушке с рыбалкой живёт :shock:
Инфляция в стране прибывания ему пох
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6311
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:58

Мизантрóп может подрабатывает официантом, посыльным в местной конторе типа Glovo ( НА ВЕЛОСИПЕДЕ) или вообще "мальчиком на побегушках" у друзей, украинских олигархов с Запорожья . Поэтому и пох.. инфляция...Копейка капает не хуже чем в сезон на набережной .

Зображення

P S. Кстати может кто подскажет название компании на его "робе", а то не могу разобрать. Могли бы и на блайзере написать. :?
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 04.06.19
Подякував: 151 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 374375376377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Атэй, ramzes4 і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 838, 839, 840
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8390 1150801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 11:46
juristkostya
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105079
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.