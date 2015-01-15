Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((
Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
Звісно, чому би шановному пану не знайти роботу в Польщі? Новобуд з орендою 150 євро/міс з видом на Балтійське море, зимою, в несезон? Плюс дешеві продукти. І зупинка ШРТ поруч))) А влітку - назад, back in the Ukraine)))коровам хвости крутити))) вакансії пастухів - вельми актуальні зараз))) і добряче оплачуються))) Економія)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 лис, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Решил закрыть шабат чем-то приятным... Сегодня утром был на море с полным штилем ( это лучшее из всех возможных его состояний как по мне) и сделал пару сессий, а также сфотографировал израильский человейник на первой линии, который так ненавидят члены секты акурта и считают, что жить в таком просто невозможно. Всем хорошей недели господа.
В продолжении предыдущих вопросов..., которые так и остались без ответа... А какая цена израильского человейника, ну чтобы форумчане могли сравнить ваши цены, с Украиной, Турцией и другими странами, кому что ближе... Трёхкомнатная квартира в 1,5 ляма баксов впишусь, или надо ещё подзаработать??? Ну и по комфортности проживания есть конечно вопросы. Какова вероятность, что потратив такие деньги, у этого дома не взорвут очередные террористы что нибудь, гарантия того, что не нарисуется очередной фанатик, который торопится в "лучший мир" в свой гарем к девственницам, но по дороге, обязательно хочет кого-то захватить с собой, без желания этих, ни в чём не повинных людей? Расскажите, про то, как далеко находится бомбоубежище от этого шикарного человейника, как оборудованы специальные помещения на случай химической, бактериологической атаки? Как приятно наблюдать из своего балкона за пару лям баксов, помимо завораживающего морского пейзажа, следующую картинку, как на видео и молится, чтобы на балкон не прилетело...
Комфортно? Потому как многие форумчане, продолжают находится в статусе "теоретиков", никуда не ездили, и видели мир только в телевизоре, глазами Варламова!!! Ну и спрошу форумчан так как уверен, что roberto dark не ответит. Почему roberto dark пишет только по субботам?? Ну удивительно ведь. Есть у меня догадка, на этот счёт. Рискну предположить... Насколько я знаю, эмигранты впахивают с утра до ночи. 12часовой рабочий день и больше - это норма. Конечно, при таком графике, не до клацанья по клаве, разве только что в субботу, появляется возможность рассказать окружающим о своей райской жизни!!!
roberto dark, квартиру хоть купили? Нет, нет, не ту, что на Вашем фото!!! Ту не купили, я понимаю, может другую... или всё в аренде живёте? Буду ждать вашего субботнего ответа с нетерпением).
Frant написав:Так пан не хоче переселитись в Центральну Африку? Там життя зовсім дешеве((((
Я тут вже багато раз писав - довгострокова ціль - Польща. Поки що дорожча нерухомість, дешевші продукти і правова держава. Сомалі мені вистачило і в Києві.
Звісно, чому би шановному пану не знайти роботу в Польщі? Новобуд з орендою 250 євро/міс з видом на Балтійське море, зимою, в несезон? Плюс дешеві продукти. І зупинка ШРТ поруч))) А влітку - назад, back in the Ukraine)))коровам хвости крутити))) вакансії пастухів - вельми актуальні зараз))) і добряче оплачуються))) Економія)))
Яка різниця де працювати - якщо робота віддалено? В офісі уже не був як 1,5 року.
BIGor написав:Ви напевно не читали статтю. Той чоловік пише, що продукти та оренда дешевші ніж в Україні. Де там про транжирство на курорті? Транжирство - це віддавати все життя 1000 доларів/міс. за 1к квартиру в человійнику на лівому березі Києва.
BIGor написав:Ви напевно не читали статтю. Той чоловік пише, що продукти та оренда дешевші ніж в Україні. Де там про транжирство на курорті? Транжирство - це віддавати все життя 1000 доларів/міс. за 1к квартиру в человійнику на лівому березі Києва.
Аналитики обновили рейтинг самых уязвимых экономик мира. Не удивительно, что Турция входит в ПОЧЁТНЫЙ СПИСОК 10 НАИХУДШИХ ЭКОНОМИК МИРА ИЗ 95 СТРАН, а в Центральной и Восточной Европе делит первенство с такими аутсайдерами как Грузия,Беларусь и Армения.
Воистину не страна, а просто мекка для инвестиций в "светлое будущее".
Можна багато говорити і нічого не робити. Засмічувати форум своїм нікому не потрібним сміттям з коефіцієнтом корисної дії, який дорівнює нулю.
А можна діяти. Свого роду сенсація на ринку нерухомості. Появу цієї сенсації я прогнозував ще місяць з тому, написавши на гілці, що - мабуть - на ринок нерухомості Анталії зайдуть громадяни Канади - я зустрів їх у відділенні Deniz bank (належить ОАЕ) та трохи спілкувався. Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про купівлю житла іноземцями в Туреччині за жовтень 2021 року. Спочатку - загальна статистика про купівлю квартир в Туреччині. Всього за жовтень куплено 137 401 квартиру - майже на 15% більше у порівняння з жовтнем минулого року і на 6,4% менше, ніж у вересні: 19% відсотків квартир куплено в Стамбулі, 9,8% - в столиці Анкарі, і 6% - у великому місті Ізмір.
Іноземці в жовтні купили 5 893 квартири: це на 12,1% більше у порівнянні з жовтнем минулого року. Цікаво, що частка квартир, куплених іноземцями, складає 4,3% від загального обсягу проданого житла. Ретроспективно це виглядає так: На першому місці - квартири в діловому центрі - Стамбулі - куплено 2 464 квартири. На другому місці - ніхто ж не сумнівався - місто з населенням майже, як Київ - 2 400 000 постійних мешканців - Анталія - куплено в жовтні 1 385 квартир (треба подивитися, здається рекорд останніх років). За громадянством покупців маємо першу двадцятку: Головна сенсація - замість громадян Швеції, які займали зазвичай місце 20, це місце номер 20 посіли громадяни Канади - ними куплено 63 квартири. Зазвичай стільки квартир в місяць купували шведи. Шведи побили власний рекорд - куплено 74 квартири. Українці міцно тримають місце 10 в ТОП-20 покупців - куплено в жовтні 122 квартири. Рекордом був червень 2021 - 127 квартир! Громадяни Німеччини міцно тримають місце 4, як і росіяни - як завжди - місце номер 3. За даними: https://data.tuik.gov.tr/ Статистика за попередній місяць тут: Інвестуємо в нерухомість закордоном Вдалих інвестицій!
akurt написав:А можна діяти. Свого роду сенсація на ринку нерухомості. Появу цієї сенсації я прогнозував ще місяць з тому, написавши на гілці, що - мабуть - на ринок нерухомості Анталії зайдуть громадяни Канади - я зустрів їх у відділенні Deniz bank (належить ОАЕ) та трохи спілкувався.
Великий "прогнозист" около года назад уже считал бабло в своем кармане от вложения турецкой макулатуры на депозиты в турецкие банки... Сегодня она установила очередной рекорд по девальвации с результатом 10.05 лиры за доллар, потеряв за год уже 35% своей стоимости....35%!!! Но инфляции, как вещает "прогнозист", там конечно же нет, несмотря на то, что рядовые турки стоят в очередях за валютой и сваливают из страны кто куда может....
Что касается недвижимости, то ты не в ту сторону смотришь.... Для 83 млн.турок, несколько десятков канадцев, купивших квартиры в Турции, это пыль в космическом пространстве. И это никакой не запасной аэродром, так как из Канады, Германии, Британии никто не убегает, как из Турции, и вряд ли будут убегать в будущем...Для запасного аэродрома они купят себе что-то поприличней и в более цивилизованных странах... Ты лучше смотри на количество селящихся там арабов из Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана и прочих Палестин, которых в десятки раз больше, и с которыми тебе в будущем придется там жить... Мои сочувствия....
А что Турция? 90% отелей в регионе готовы закрыться, причём большая часть открытых гостиниц будут уже полностью закрыты к 23 ноября. С закрытием гостиниц 15-20 ноября 80% из 114 тысяч работников туризма, работающих в сфере туризма, будут безработными в течение 5-6 месяцев до 1 мая.
«Туристический сезон в регионе начался 23 июня с приездом российских туристов. Доминирующей нацией в сезоне были россияне. На втором месте оказались эмигранты, проживающие в европейских странах, и граждане арабских стран. Поляки заняли третье место, немцы - четвертое, немцы - пятое, а британцы - шестое."Где украинские туристы? Даже в рейтинг не попали. https://www.tourprom.ru/news/52931/
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 15 лис, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.