Додано: Пон 15 лис, 2021 12:30

roberto dark написав: Аналитики обновили рейтинг самых уязвимых экономик мира. Не удивительно, что Турция входит в ПОЧЁТНЫЙ СПИСОК 10 НАИХУДШИХ ЭКОНОМИК МИРА ИЗ 95 СТРАН, а в Центральной и Восточной Европе делит первенство с такими аутсайдерами как Грузия,Беларусь и Армения.



Воистину не страна, а просто мекка для инвестиций в "светлое будущее".



https://scoperatings.com/#!search/resea ... l/169138EN



https://news.finance.ua/ru/news/-/50367 ... nomik-mira

P.S. Вход 200К, а выход 112К евро. Выгодно ведь правда инвештыри? Аналитики обновили рейтинг самых уязвимых экономик мира. Не удивительно, чтовходит в ПОЧЁТНЫЙ СПИСОК 10 НАИХУДШИХ ЭКОНОМИК МИРА ИЗ 95 СТРАН, а в Центральной и Восточной Европе делит первенство с такими аутсайдерами как Грузия,Беларусь и Армения.P.S. Вход 200К, а выход 112К евро. Выгодно ведь правда инвештыри?

Argentina and Turkey continue to rank among 10 economies most at risk under an expanded 95-nation country sample,Це та яке ще не об"явила, чи вже об"явила черговий дефолт?Оце рівень надійності.In sharp contrast, Lebanon, Zambia and Angola are 2021’s risky-3 of most vulnerable and least resilient economies to external shock. 2020’s risky-3 of Georgia (rated BB/Stable), Argentina (unrated) and Turkey (B/Negative), alongside El Salvador, Belarus, Sri Lanka and Armenia, make up a remainder of a top 10 most at-risk nations in 2021.Класна компашка підібралася, Сомалі не вистачає. Чи може воно надійніше? Могадішо, чи яка там столиця? А курорт з піратами Червоного моря надійніше Анталії?А Венесуела де, обігнала теж? Чи поза конкурсом?Malaysia, Vietnam and Philippines (unrated) hold stronger marks (26 th, 32nd, and 36th strongest of 95 overall) in Quadrant IIIФіліпіни - няшка.Португалія - няшка.Болгарія - няшка.Україна - теж няшка, хоча з натяжкою, як і Албанія.Туреччина - фуфу.