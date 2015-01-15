Додано: Пон 15 лис, 2021 13:49

Виртуальные специалисты по инвестициям классно развлекают форумчан.

Правда совсем другая:

- заметно выросло количество на трассах Анталии автомобилей серии МА, МВ (вторая буква может быть вплоть до Z). Здесь первая буква от слова Misafir - гость .

Автономера этой серии выдают только иностранцам, которые либо купили авто в Турции, либо провели их по процедуре «условной растаможки».

Только по дороге в офис таможни по трём полосам бульвара впереди меня и с боков три таких авто увидел. Заметно выросло число таких авто.

- Сейчас в порту Анталии пришвартовался круизный лайнер BLUE SAPPHIRE - надо глянуть в инете, откуда он пришёл: туристам, конечно, везёт: солнечно, температура воздуха прямо сейчас +25, температура воды в море +24. На пляжах убрали уде пресный души и вышки спасателей, но кабины для смены одежды ещё стоят.

Все улицы, которые под прямым углом к набережной Анталии - 7 км пляжей, имеющих статус по чистоте пляжа «Голубой флаг» и по ширине в 70 м, забиты «домиками на колёсах» с номерами Турции и Германии. На самой набережной, где абсолютно все парковки бесплатные - им не разрешают парковаться - занимают слишком много места.

Но вот и такое есть - домики на колёсах, называются в США - трейлер, в Европе — кэмпер или караван (зависит от типа конструкции самой машины).