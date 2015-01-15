RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:49

Виртуальные специалисты по инвестициям классно развлекают форумчан.
Правда совсем другая:
- заметно выросло количество на трассах Анталии автомобилей серии МА, МВ (вторая буква может быть вплоть до Z). Здесь первая буква от слова Misafir - гость .
Автономера этой серии выдают только иностранцам, которые либо купили авто в Турции, либо провели их по процедуре «условной растаможки».
Только по дороге в офис таможни по трём полосам бульвара впереди меня и с боков три таких авто увидел. Заметно выросло число таких авто.
- Сейчас в порту Анталии пришвартовался круизный лайнер BLUE SAPPHIRE - надо глянуть в инете, откуда он пришёл: туристам, конечно, везёт: солнечно, температура воздуха прямо сейчас +25, температура воды в море +24. На пляжах убрали уде пресный души и вышки спасателей, но кабины для смены одежды ещё стоят.
Все улицы, которые под прямым углом к набережной Анталии - 7 км пляжей, имеющих статус по чистоте пляжа «Голубой флаг» и по ширине в 70 м, забиты «домиками на колёсах» с номерами Турции и Германии. На самой набережной, где абсолютно все парковки бесплатные - им не разрешают парковаться - занимают слишком много места.
Но вот и такое есть - домики на колёсах, называются в США - трейлер, в Европе — кэмпер или караван (зависит от типа конструкции самой машины).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6365
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2435 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:02

  akurt написав:Виртуальные специалисты по инвестициям классно развлекают форумчан.
Правда совсем другая:
- заметно выросло количество на трассах Анталии автомобилей серии МА, МВ (вторая буква может быть вплоть до Z). Здесь первая буква от слова Misafir - гость .
Автономера этой серии выдают только иностранцам, которые либо купили авто в Турции, либо провели их по процедуре «условной растаможки».
Только по дороге в офис таможни по трём полосам бульвара впереди меня и с боков три таких авто увидел. Заметно выросло число таких авто.
- Сейчас в порту Анталии пришвартовался круизный лайнер BLUE SAPPHIRE - надо глянуть в инете, откуда он пришёл: туристам, конечно, везёт: солнечно, температура воздуха прямо сейчас +25, температура воды в море +24. На пляжах убрали уде пресный души и вышки спасателей, но кабины для смены одежды ещё стоят.
Все улицы, которые под прямым углом к набережной Анталии - 7 км пляжей, имеющих статус по чистоте пляжа «Голубой флаг» и по ширине в 70 м, забиты «домиками на колёсах» с номерами Турции и Германии. На самой набережной, где абсолютно все парковки бесплатные - им не разрешают парковаться - занимают слишком много места.
Но вот и такое есть - домики на колёсах, называются в США - трейлер, в Европе — кэмпер или караван (зависит от типа конструкции самой машины).

Кому цікаво що набержна забита доміками на колесах німцями?
Це що за така нерухомість?
Скільки можна ганяти цю маячню?
Та відкоркуй взад свою тему та графомань там.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

сіквел про турецькі ІТ галєри
https://ebanoe.it/2021/11/15/etiya-review-2/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:35

  flyman написав:Кому цікаво що набержна забита доміками на колесах німцями?
Це що за така нерухомість?
Скільки можна ганяти цю маячню?
Та відкоркуй взад свою тему та графомань там.

Пан Флаймане, не нервуйтеся - відновіть фото того чуда архітектури, що ви створили за 74 км від Києва - та фото виставили на всю Україну (!!!) - це дійсно те, що може турбувати форумчан.
Інвестиція з інвестицій світового масштабу.

P.S. За сьогодні наваляв Флайман вже 22 (більше двох десятків!!!) пустопорожніх сміттєвих повідомлень - а ще й не вечір...
Чи встановить новий рекорд - до опівночі - поки що було у нього рекорд - 28 (!!!) пустопрожніх сміттєвих повідомлень?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 лис, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6365
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2435 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:43

вона чьо spydell пише...

Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.

Они пытались нас успокоить, что «инфляция временная», а «ситуация под полным контролем». Самозаклинания и несуразные мантры о временном характере уже привели к рекордному ценовому импульсу за 40 лет и проблема в том, что инфляция еще даже не начала расти.

Существуют технические, структурные и фискально/монетарные факторы, которые способствуют разгону цен:

більше тутай...https://spydell.livejournal.com/700559.html
Текущая инфляция соответствует ставкам около 6-7%, по факту мы имеем 0% и в дополнение к этому содомию с QE. Пока эти монетарные мудилы высчитывают на сколько центов нужно сократить даже не баланс, а лишь темпы выкупа, инфляция перешла в режим неуправляемого взлета. Стоит ли говорить, что устойчиво отрицательные ставки на долговом рынке – это есть та точка необратимости, которая разделяет кризис от нормальности.

Конфигурация монетарного распада мне стала понятна в апреле 2020, когда еще никто не знал о существовании такого слова, как инфляция прежде, чем в середине 2021 это стало мейнстримом. Общественности понадобится еще около года, чтобы осознать, почему я представителей ФРС называю мудаками.

Мы на пороге самого грандиозного кризиса за всю современную историю, который кратно превзойдет 2008 и станет более драматичным, чем Великая Депрессия. Ядро кризиса – распад долговых и денежных рынков, которые утащат за собой в ад все вокруг.

Як то кажуть, свято (оппа) блізько... :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 374375376377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 838, 839, 840
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8390 1151036
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 11:46
juristkostya
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105090
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2553)
15.11.2021 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.