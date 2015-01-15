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Виртуальные специалисты по инвестициям классно развлекают форумчан. Знатные инвесторы... Правда совсем другая: - заметно выросло количество на трассах Анталии автомобилей серии МА, МВ (вторая буква может быть вплоть до Z). Здесь первая буква от слова Misafir - гость . Автономера этой серии выдают только иностранцам, которые либо купили авто в Турции, либо провели их по процедуре «условной растаможки». Только по дороге в офис таможни по трём полосам бульвара впереди меня и с боков три таких авто увидел. Заметно выросло число таких авто. - Сейчас в порту Анталии пришвартовался круизный лайнер BLUE SAPPHIRE - надо глянуть в инете, откуда он пришёл: туристам, конечно, везёт: солнечно, температура воздуха прямо сейчас +25, температура воды в море +24. На пляжах убрали уде пресный души и вышки спасателей, но кабины для смены одежды ещё стоят.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 лис, 2021 16:02, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Виртуальные специалисты по инвестициям классно развлекают форумчан. Правда совсем другая: - заметно выросло количество на трассах Анталии автомобилей серии МА, МВ (вторая буква может быть вплоть до Z). Здесь первая буква от слова Misafir - гость . Автономера этой серии выдают только иностранцам, которые либо купили авто в Турции, либо провели их по процедуре «условной растаможки». Только по дороге в офис таможни по трём полосам бульвара впереди меня и с боков три таких авто увидел. Заметно выросло число таких авто. - Сейчас в порту Анталии пришвартовался круизный лайнер BLUE SAPPHIRE - надо глянуть в инете, откуда он пришёл: туристам, конечно, везёт: солнечно, температура воздуха прямо сейчас +25, температура воды в море +24. На пляжах убрали уде пресный души и вышки спасателей, но кабины для смены одежды ещё стоят. Все улицы, которые под прямым углом к набережной Анталии - 7 км пляжей, имеющих статус по чистоте пляжа «Голубой флаг» и по ширине в 70 м, забиты «домиками на колёсах» с номерами Турции и Германии. На самой набережной, где абсолютно все парковки бесплатные - им не разрешают парковаться - занимают слишком много места. Но вот и такое есть - домики на колёсах, называются в США - трейлер, в Европе — кэмпер или караван (зависит от типа конструкции самой машины).
Кому цікаво що набержна забита доміками на колесах німцями? Це що за така нерухомість? Скільки можна ганяти цю маячню? Та відкоркуй взад свою тему та графомань там.
flyman написав:Кому цікаво що набержна забита доміками на колесах німцями? Це що за така нерухомість? Скільки можна ганяти цю маячню? Та відкоркуй взад свою тему та графомань там.
Пан Флаймане, не нервуйтеся - відновіть фото того чуда архітектури, що ви створили за 74 км від Києва - та фото виставили на всю Україну (!!!) - це дійсно те, що може турбувати форумчан. Інвестиція з інвестицій світового масштабу.
P.S. За сьогодні наваляв Флайман вже 22 (більше двох десятків!!!) пустопорожніх сміттєвих повідомлень - а ще й не вечір... Чи встановить новий рекорд - до опівночі - поки що було у нього рекорд - 28 (!!!) пустопрожніх сміттєвих повідомлень?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 лис, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.
Они пытались нас успокоить, что «инфляция временная», а «ситуация под полным контролем». Самозаклинания и несуразные мантры о временном характере уже привели к рекордному ценовому импульсу за 40 лет и проблема в том, что инфляция еще даже не начала расти.
Существуют технические, структурные и фискально/монетарные факторы, которые способствуют разгону цен:
Текущая инфляция соответствует ставкам около 6-7%, по факту мы имеем 0% и в дополнение к этому содомию с QE. Пока эти монетарные мудилы высчитывают на сколько центов нужно сократить даже не баланс, а лишь темпы выкупа, инфляция перешла в режим неуправляемого взлета. Стоит ли говорить, что устойчиво отрицательные ставки на долговом рынке – это есть та точка необратимости, которая разделяет кризис от нормальности.
Конфигурация монетарного распада мне стала понятна в апреле 2020, когда еще никто не знал о существовании такого слова, как инфляция прежде, чем в середине 2021 это стало мейнстримом. Общественности понадобится еще около года, чтобы осознать, почему я представителей ФРС называю мудаками.
Мы на пороге самого грандиозного кризиса за всю современную историю, который кратно превзойдет 2008 и станет более драматичным, чем Великая Депрессия. Ядро кризиса – распад долговых и денежных рынков, которые утащат за собой в ад все вокруг.
Инфляция в США — это замечательный пример того, что будет, если сложный механизм доверить в руки полных идиотов. Степень распада прямо пропорциональна концентрации безумия на единицу времени и пространства.
Они пытались нас успокоить, что «инфляция временная», а «ситуация под полным контролем». Самозаклинания и несуразные мантры о временном характере уже привели к рекордному ценовому импульсу за 40 лет и проблема в том, что инфляция еще даже не начала расти.
Существуют технические, структурные и фискально/монетарные факторы, которые способствуют разгону цен:
Текущая инфляция соответствует ставкам около 6-7%, по факту мы имеем 0% и в дополнение к этому содомию с QE. Пока эти монетарные мудилы высчитывают на сколько центов нужно сократить даже не баланс, а лишь темпы выкупа, инфляция перешла в режим неуправляемого взлета. Стоит ли говорить, что устойчиво отрицательные ставки на долговом рынке – это есть та точка необратимости, которая разделяет кризис от нормальности.
Конфигурация монетарного распада мне стала понятна в апреле 2020, когда еще никто не знал о существовании такого слова, как инфляция прежде, чем в середине 2021 это стало мейнстримом. Общественности понадобится еще около года, чтобы осознать, почему я представителей ФРС называю мудаками.
Мы на пороге самого грандиозного кризиса за всю современную историю, который кратно превзойдет 2008 и станет более драматичным, чем Великая Депрессия. Ядро кризиса – распад долговых и денежных рынков, которые утащат за собой в ад все вокруг.
Як то кажуть, свято (оппа) блізько...
У финансовых Мудил есть выбор? Как разрулить ситуацию беспрецедентной закредитованности населения и корпораций? Только гипер под песенку "Всё хорошо прекрасная маркиза"
Якось занадто радісно ви про це пишете(вже не перший раз). Сподіваєтеся "вас мине"? Чи бомбосховище у хащах підготовлене, провізія та набої закуплені і морально готові після н-років руїни з'явитися в люди та оголосити себе місцевим правителем?