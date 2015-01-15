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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:19
drevlyanin написав: change_pm написав:
Як то кажуть, свято (оппа) блізько...
Якось занадто радісно ви про це пишете(вже не перший раз).Сподіваєтеся "вас мине"?
Чи бомбосховище у хащах підготовлене, провізія та набої закуплені і морально готові
після н-років руїни з'явитися в люди та оголосити себе місцевим правителем?
Певен, що мене не мине! Але 100500 раз боятись смерті, гірше ніж померти...
Тому мені глибоко пофіг
Я морально готовий, а далі життя покаже, чи зможу чи ні...
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:22
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив
Короче, летімо!!!
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?... ну ви понелі
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24
change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив
Короче, летімо!!!
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
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Frant
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24
Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн. Finance.ua дізнався, як отримати допомогу.
Бро, ти вже зописавсі? Я вже бронюю квитки
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:29
Frant написав: change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив
Короче, летімо!!!
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
в Тель-Авиві? А що він там забув?
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change_pm
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:32
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:18
change_pm написав: Frant написав: change_pm написав:
[
Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
в Тель-Авиві? А що він там забув?
Море, сонце, пляжі, смачний йогурт, новобуди на курорті - все є.
Не зациклюватись же на окраїнах цивілізації??? До того - ісламської???
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Frant
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