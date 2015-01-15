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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:19

  drevlyanin написав:
  change_pm написав:
Як то кажуть, свято (оппа) блізько... :mrgreen:


Якось занадто радісно ви про це пишете(вже не перший раз).
Сподіваєтеся "вас мине"?
Чи бомбосховище у хащах підготовлене, провізія та набої закуплені і морально готові після н-років руїни з'явитися в люди та оголосити себе місцевим правителем? :wink:

Певен, що мене не мине! Але 100500 раз боятись смерті, гірше ніж померти...
Тому мені глибоко пофіг :oops:

Я морально готовий, а далі життя покаже, чи зможу чи ні...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:22

Опачки!!! )))

МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Короче, летімо!!!

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?... ну ви понелі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24

  change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Короче, летімо!!!

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24

Флай?

Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн. Finance.ua дізнався, як отримати допомогу.

Бро, ти вже зописавсі? Я вже бронюю квитки :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:29

  Frant написав:
  change_pm написав:
МАУ устроила распродажу билетов в Тель-Авив

Короче, летімо!!!

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????

в Тель-Авиві? А що він там забув?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:32

подивимосі?

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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:18

  change_pm написав:
  Frant написав:
  change_pm написав:[

Будемо придивлятись собі кавалірку, може зустрінемо на набережній цього як його?.
Акурта????

в Тель-Авиві? А що він там забув?

Море, сонце, пляжі, смачний йогурт, новобуди на курорті - все є.
Не зациклюватись же на окраїнах цивілізації??? До того - ісламської???
Frant
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